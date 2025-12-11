九巴900線特別班次連續3日行錯路　先後誤闖中大及馬場　九巴：已解僱車長

專營巴士公司一向有車長培訓機制，訓練車長以熟習需要執勤的路線。不過，近日有指九巴900線早上繁忙時間一班由灣仔開往白石角的班次，連續3日行錯不同的路線，其中一日更一度被困香港中文大學私家路。九巴回覆《am730》查詢指，經調查後已即時解僱涉事車長，又對受影響乘客和機構致歉。

涉事的900線班次，是早上繁忙時間唯一從灣仔開往白石角的特別班次，該線在離開沙田源禾路近禾輋邨後，會途經沙田路、大埔公路 – 沙田段、吐露港公路、澤祥街，前往毗鄰港鐵大學站的馬料水公共運輸交匯處，然後前往香港科學園及白石角。

綜合知情人士及目擊者帖文，涉事車長周一已不慎在大圍一帶行錯路，周二更錯誤駛至大埔公路－馬料水段，然後駛入中大私家路範圍及擾攘近半小時，據指期間車長曾要求乘客落車，最終需要由中大保安封路及帶領離開中大範圍；至周三就誤入沙田馬場及「飛走」大學站。

九巴：車長須接受嚴格培訓

九巴回覆《am730》查詢指，非常關注今次事件，經調查後已即時解僱涉事車長，並對受影響乘客和機構致歉。九巴表示重視行車安全，所有車長都要接受嚴格培訓，包括駕駛技術、路線訓練及應對突發事件的方法及指引等，亦定期提醒車長必須遵守安全指引及公司守則。九巴強調，車長在行車期間遇到突發情況，必須在安全情況下通知公司，以作出適切協助和跟進。