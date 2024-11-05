九龍城裁判法院加強保安措施　涉案疑犯暫控企圖傷人明提堂

至於昨日事發的8樓，升降機大堂外有保安檢查隨身物品，禁止攜帶利器，亦要將載有液體的水樽放在安檢處。同時，大批警員早上在九龍城裁判法院門外及附近戒備，法院大樓外有兩名保安駐守。對此，有到法庭的市民表示安檢程序影響不大，與預想中出入大樓時間相若。

江玉歡：法院保安可配備「老虎叉」等裝備 立法會議員江玉歡於港台節目表示，現時庭警裝備有限，庭內不能配槍，建議可參考內地做法，法院保安比較嚴緊及配備較多裝備，例如「老虎叉」可以作盾牌制服人。她又建議法院門外必須進行金屬探測，並且要嚴格執行，又提到十多年前曾有一名男子在家事法庭企圖向前妻潑腐蝕液體，表示應禁止攜帶液體進入法院。