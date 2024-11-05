九龍城裁判法院加強安檢　內地法院禁醉酒精神異常人士

內地法院禁醉酒精神異常人士 中外法院均有不同安檢規定，翻查相關資料，中國《人民法院司法警察安全檢查規則》規定，進入訴訟場所的人員應出示有效身份證件，並接受人身及攜帶物品的安全檢查。而安全檢查場所應配備監控系統、智能訪客系統、金屬探測門、X射線檢測儀、手持金屬探測器、酒精測試儀和儲物櫃等設施，有條件的人民法院則可配備液體檢測儀、爆炸物品檢測儀、鞋底金屬探測器等。安全檢查場所亦應當設置防衝撞設施，配備防爆、防毒、防火和防暴力襲擊等裝備

規則又列明，醉酒、精神病人、或其他精神狀態異常人士；未獲人民法院批准的未成年人；衣著不整、著裝不文明的人；其他可能危害法院安全或妨害訴訟秩序的人，均不得進入訴訟場所。違禁品方面，除非得到人民法院許可，不可攜帶槍支、彈藥、刀具及其他殺傷力器具；易燃易爆物、疑似爆炸物；放射性、毒害性、腐蝕性、強氣味性質及傳染病病原體；非急救類藥品、液體及肢狀、粉末狀物品；標語、條幅、傳單；以及其他可能危害訴訟場所安全或妨害訴訟秩序的物品。