九龍城酒店男子昏迷送院亡　3男女涉販毒被捕(更新)

【07:20更新】案件交由九龍城警區重案組跟進調查。經翻查閉路電視及進一步調查後，發現該名報案人與兩名男子曾從上址涉案房間把一行李箱帶往一輛停泊上址附近的私家車內。

檢一萬元K仔及依托咪酯煙彈

人員於該涉案房間內發現一些含有「依托咪酯」的煙彈彈殼，亦在該涉案私家車內檢獲36粒「依托咪酯」煙彈和兩包共重約1.9克的氯胺酮，總市值共約一萬元。

該名32歲姓譚女報案人及一名32歲本地男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。今日(31日)下午約1時半，警方在紅磡靠背壟道與美善同里交界再拘捕一名51歲本地男子，他涉嫌「販運危險毒品」。該名32歲本地男子已獲准保釋候查，須於下月下旬向警方報到。其餘被捕人現正被扣留調查。