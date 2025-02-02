二元乘車優惠｜林正財稱計劃值得保留　可考慮限制未滿65歲使用次數

新一份《財政預算案》月底發表，在千億財赤下外界關注二元乘車優惠會有何等改動。行政會議成員、精神健康諮詢委員會主席林正財認為計劃值得保留，指不少仍然健康的60歲人士因公司未延長退休年齡而被迫退休，計劃有助60至64歲群組外出轉行就業或做義工，對精神健康也很有幫助，但可以考慮是否限次數使用。

政府監管嚴致失去韌性效率 林正財在一個電台節目指，現時應聚焦討論60至64歲群組是否繼續享有相關優惠，指出在現有的公共交通費用補貼計劃下，需要重新思考兩項計劃的定位和如何配合，使這群人可以更安心地找工作，以推動長者就業繼續貢獻社會。

對於坊間有意見要求公務員減薪，林正財指出政府有需要檢視公務員體制，令部門運作更有效率，例如趁此機會重新思考哪些措施需要和不需要做，「讓部門可以輕身上陣」，又指政府架構很多時是架床疊屋、層層疊加，每發現一個問題就會「加碼」，日積月累就會令整個系統失去韌性和效率。他並指出，曾收過不少投訴稱政府監管愈來愈嚴，一些申請雖謹慎但也降低了效率，建議可檢視是否有資源用作無謂的監測和規管，甚至是時候放鬆一下，讓市民發揮更多創意。

青年精神健康問題不會突然離開 另外，林正財提到精神健康諮詢委員會正制定恆常化的二級三層機制，去協助學校建立處理學童精神健康及自殺挑戰問題的能力，而非逐年延續學校為本的三層應急機制，相信一年內能建立好機制。他直言，青少年精神健康問題不會突然離開，因此應該要讓校園、相關機構及家長，一同建立處理問題的能力，同時做好後援及轉介，去處理緊急及嚴重個案。