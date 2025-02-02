二元乘車優惠｜陳茂波稱社會共識「咩都唔改」不可行　可考慮營辦商減長者車費分擔

二元乘車優惠計劃政府現正檢討，預料結果會反映在本月26日發表的《財政預算案》。財政司司長陳茂波稱，社會已經有共識如果二元乘車計劃「咩都唔改」，對長遠財政而言並不可行，又指享用優惠年齡門檻自降低至60歲後，導致公帑支出大增，政府正研究不同改善方案。

主理《財政預算案》的陳茂波在一個電台節目稱，社會對二元乘車優惠有很多不同意見，其中一個廣泛共識是完全不改變計劃長遠而言財政上不可行，政府會仔細研究不同方案，包括可以考慮要求公共交通營辦商分擔一定成本，如降低長者車資。

陳茂波稱，二元乘車優惠原本的政策意圖非常好，對很多長者而言是一項很好的措施，只是當受惠年齡一下子從年滿65歲擴大至年滿60歲，政府開支幅度便隨受惠人數增加而大增。不過，他強調年滿65歲可享二元乘車優惠的措施絕對不會取消，至於如何避免長者「長車短搭」問題，他指如何打擊濫用或不適當使用也是重要課題。

公務員是否減薪要考慮私人市場影響

另外，對於公務員要否減薪或凍薪，陳茂波稱要考慮社會經濟狀況和對私人市場的影響，因為很多私人機構都會參考公務員薪酬制定企業薪津。他又指，政府應對財赤以節流為主、開源為輔，當中節流需要兼顧社會現實，不能操之過急，令政府削減開支時不影響公共服務、把對社會的負面影響減至最低。他提到部分支出很難削減，但透露醫療、教育都有節約空間。