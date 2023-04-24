五一遊行｜前職工盟成員冀勿誇大風險　鄧炳強︰刻意淡化屬不負責任

前職工盟主席黃迺元及前幹事杜振豪，正以個人名義申請舉辦五一遊行，並呼籲警方不要誇大遊行被騎劫的風險。保安局局長鄧炳強今早(24日)率領紀律部隊出發前往北京訪問前表示，遊行被騎劫的安全風險是確實存在，刻意淡化風險是不負責任，強調活動組織者亦有積極責任，盡能力讓活動安全有序發生，確保活動不受干預及騎劫。他又說，23條立法是香港的憲制責任，期望在今年內、最遲明年完成立法工作。

稱 安全風險確實存在

鄧炳強指，當局是基於事實和以往情況作風險評估，2019年的「黑暴」就是有人騎劫公眾活動，而上月5日亦有人企圖騎劫婦女權益的遊行活動，結果大會負責任地臨時取消有關活動。他強調，安全風險確實存在，任何人刻意淡化活動風險，鼓吹他人參與是不負責任行為。

他續稱，任何公眾活動的組織人，守法是必須，「若不守法，我就拉你啦」，警方有能力令活動在安全環境下舉行，活動組織者亦有積極責任，盡能力令活動安全有序發生，確保活動不受干預及騎劫，包括怎樣辨識參加者以及防止活動被騎劫。至於有關遊行申請何時會獲發不反對通知書，他稱警方必然會根據法例，在時限前通知組織人士活動是否獲得不反對通知，以及相關附帶條件。

指23條最遲明年 完成 立法

被問到今次訪京行程會否討論《基本法》23條立法工作，鄧炳強回應指，不方便討論內容細節，重申23條立法既是憲制責任，亦有實際需要，政府一定會盡快進行，希望在今年內、最遲明年完成立法工作，強調一定要衡量以前風險、現在風險，以及將來的挑戰。