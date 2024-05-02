五一黃金周｜邵家輝稱旅遊旺區受惠較多　有酒店稱昨日入住率達93%

邵家輝在節目《千禧年代》表示，一些商場已推出優惠，希望令旅客有更好體驗，昨日旅遊旺區受惠較多，傳統奢侈品例如珠寶首飾、化妝品等銷售較好。他又認為煙火表演令香港多一個亮點，相信會有口碑繼續傳給內地朋友知道。

至於是否認同本港出現結業潮，邵家輝說，有些地區是有吉舖，有些業界去年原本對通關後情況有期望，但過去大半年較多港人北上前往大灣區旅遊，在一加一減下情況轉變，部分業界要再「打算盤」。邵家輝相信香港仍有優勢，但補充勞工優化計劃應盡快增加名額，否則人手不足對發展動能造成障礙。他希望政府繼續支持舉辦大型盛事的承辦商，做好宣傳，以及增加航班運力等。

陳宗彝：預料情況未來會更差

另外，美麗華集團首席營運總裁陳宗彝在同一節目說，相信近日因南方出現大暴雨，影響航班及旅客出行安排，難以預測訂房量。他以自己酒店為例，今年五一訂房出現怪現象，在4月30日入住率只有82%，較去年同期少9個百分點。但昨日五一，突然多了即日入住旅客，令入住率達93%。