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2024-05-02 12:18:00

五一黃金周｜邵家輝稱旅遊旺區受惠較多　有酒店稱昨日入住率達93%

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五一黃金周｜邵家輝稱旅遊旺區受惠較多　有酒店稱昨日入住率達93%

五一黃金周｜邵家輝稱旅遊旺區受惠較多　有酒店稱昨日入住率達93%

內地五一黃金周展開，昨日首天有超過80萬人次出入境香港，入境佔46萬7千多人次，其中約18萬為內地旅客。批發及零售界立法會議員邵家輝認為，首日黃金周訪港內地旅客人數理想，加上本港有多項大型盛事，相信如果不是天雨影響，旅客人數會更多。

邵家輝：相信香港仍有優勢

邵家輝在節目《千禧年代》表示，一些商場已推出優惠，希望令旅客有更好體驗，昨日旅遊旺區受惠較多，傳統奢侈品例如珠寶首飾、化妝品等銷售較好。他又認為煙火表演令香港多一個亮點，相信會有口碑繼續傳給內地朋友知道。

至於是否認同本港出現結業潮，邵家輝說，有些地區是有吉舖，有些業界去年原本對通關後情況有期望，但過去大半年較多港人北上前往大灣區旅遊，在一加一減下情況轉變，部分業界要再「打算盤」。邵家輝相信香港仍有優勢，但補充勞工優化計劃應盡快增加名額，否則人手不足對發展動能造成障礙。他希望政府繼續支持舉辦大型盛事的承辦商，做好宣傳，以及增加航班運力等。

陳宗彝：預料情況未來會更差

另外，美麗華集團首席營運總裁陳宗彝在同一節目說，相信近日因南方出現大暴雨，影響航班及旅客出行安排，難以預測訂房量。他以自己酒店為例，今年五一訂房出現怪現象，在4月30日入住率只有82%，較去年同期少9個百分點。但昨日五一，突然多了即日入住旅客，令入住率達93%。

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他說，國家宣布了對23個國家免簽證及6個國家實施單方面免簽安排，同時增加航班，非常開放，內地旅客有許多選擇，以前他們要經香港出外，現在這些客源減少，預料有關情況未來會更差。

原文刊登於 香港電台

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