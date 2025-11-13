五旬婦打肉毒針後亡 裁定曾作誤殺行為 九旬西醫李宏邦獲無條件釋放

52歲女銀行家張淑玲2018年注射肉毒桿菌後死亡，涉案西醫李宏邦早前被裁定曾作出誤殺罪中相關行為。患有阿茲海默症和重度認知障礙症等的李宏邦昨由其代表律師向法庭交代，指社會福利報告不建議判處監護令；法官指，被告不適合醫院令及監護令，無條件釋放是唯一選擇。

案發在2018年，52歲女子張淑玲在李宏邦位於尖沙咀的診所注射肉毒桿菌針期間突然昏迷，送院後不治；負責治療張的醫生李宏邦被控因嚴重疏忽非法殺死病人。高等法院陪審團於9月一致裁定，現年93歲、患有阿茲海默症和重度認知障礙症等的李宏邦不適合答辯。而法庭上月舉行「特殊聆訊」，重新宣誓的陪審團一致裁定李宏邦於案中有作出誤殺罪中的行為。