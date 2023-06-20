亞博本月20日舉行DMP大灣區工業博覽會　4大展覽聚焦工業醫械數字能源創科

另設不同主題專區，包括「先進精密機床、金屬加工、塑膠、機器人及自動化專區」、「數控刀具、模具和測量設備專區」和「壓鑄鑄造專區」等。是次四個工業、醫療、創 科展覽共冶一爐，說明工業展商已經準備就緒，急不及待衝出灣區，迎接國際市場，為全球工業奉獻一場高品質的「東方盛典」。

DMP大灣區工業博覽會將於6月20至23日於亞洲國際博覽館舉行，將有四大與智能製造及醫療器械有關的工業展覽，包括一向是業內最具代表性的大型國際展覽會之一「DMP 大灣區工業博覽會」、首次在港舉行的「2023 深圳國際高性能醫療器械展（香港站）」、「2023 國際數字能源展（香港站）」，及備受創科精英注視的「亞洲國際創新發明展」，各大展覽同時涵蓋工業、創科、教育、醫療等不同範疇的先進機械應用。

DMP大灣區工業博覽會

DMP 大灣區工業博覽會一向是業內最具代表性的大型國際性展覽會之一，其於深圳的展覽一向吸引世界各地參展商，覆蓋各大高端 製造業企業。

為配合「再工業化」及「新型工業化」形勢，DMP 大灣區工業博覽會是次移師香港， 吸引五百家企業參與。是次博覽將涵蓋廣泛行業，匯聚全球最頂尖 高精度生產機械設備、工業自動化、工業 4.0、5G 技術、機器人、智能工廠解決方案、壓鑄、鑄造、3D 打印、工業互聯網、汽車零部件、模具、配件及新材料等。同埋亦擁首個「香港製造」衛星「金紫荊」、微細精密加工米粒上刻 65 個中文字等展出。

2023深圳國際高性能醫療器械展（香港站）

展館的另一邊會同期舉行以「匯前沿創新 聚智造高地」為主題的2023深圳國際高性能醫療器械展，超過 100 家國內外著名醫療企業參展，深圳政府、中聯辦、醫管局、衛生署和創新科技局等單位更會一同出席開幕剪綵，陣容鼎盛。

更有首屆「香港國際化數位醫療創新與應用發展大會」，演講內容豐富，還邀請了二十多位來自加拿大、歐洲及國內外院士及專家分享手術機器人、前沿功能材料、數位康復應用、生物3D打印技術等最新技術應用，促進行業交

流和合作。

同場另設其他展覽

同場另設其他展覽，包括2023 國際數字能源展（香港站）及亞洲國際創新發明展。

2023國際數字能源展（香港站）將圍繞新型電力系統、新能源、數字化賦能、綠色金融等 4 大板塊內容舉行展覽，專題論壇、重大成果發佈會、人才交流會以及數位能源發展研討會等活動，內容豐富；亞洲國際創新發明展將舉行本地創科屆年度盛事「香港創新科技成就大獎頒獎典禮」，表揚有前瞻性的參賽企業、科研團隊或個人在其專利發明上的創新成就。

展會概覽：