2025-11-11 17:41:30

亞洲物流航運及空運會議11.17開幕 探討物流航運及空運趨勢

(左起)劉浩然、劉會平、易志明及Esri中國(香港)業務發展總監陳平。(李朗僑攝)

貿發局將於下周一至二舉行第15屆「亞洲物流航運及空運會議」，探討物流、航運及空運趨勢及機遇。有運輸業界表示，近年香港航運貨量雖有下降，但仍有航運到南美、中東航線較多的優勢；另有人指出，機場三跑道系統去年落成，料空運量持續增長。

第15屆「亞洲物流航運及空運會議」將於11月17至18日在會展舉行，今屆會議以「貿易新局：共創增長 ∙協同共贏」為主題，探討市場機遇、綠色能源、創新科技等議題，以及創新科技，；今年活動更增設特別環節，探討低空經濟及中東中亞市場潛力，監管沙盒」試點項目的企業亦將展示無人機、無人飛行器及城市空中交通等尖端技術與應用。

嘉賓分享行業最新形勢

會議會有多嘉賓分享行業最新形勢，其中貿發局物流服務業諮詢委員會主席、議員易志明指出，香港航運貨量近年下降，但仍有優勢，如香港比鄰近的深圳鹽田港，航運到南美、中東等地的航線較多，期望業界藉今次會議，向外界宣揚香港的強項。

另外，貨運物流業協會主席劉浩然亦指出，去年落成的機場三跑道系統，強化本港空運網絡，預計空運量會持續增長。他又指，面對地緣政治緊張局勢，香港要發揮超級聯繫人角色，而近年香港與中亞空運量大增，業界要把握商機。

劉會平：繼續推廣香港優勢

香港貿發局副總裁劉會平表示，去年會議成功舉辦超過330場配對，料今年可吸引逾40個國家及地區的2,300位與會人士參與；繼續推廣香港優勢，鼓勵企業「出海」，特別是開拓中東及東盟市場。

