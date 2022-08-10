人力資源管理學會︰公司留人培訓開支升近五成

香港人力資源管理學會發表「2021年僱員培訓及發展需求調查」，調查顯示培訓實際開支相對員工整體基本薪酬比率從2020年的1.3%升至2021年的1.9%，反映公司有意培養人才和確保人才留任。另外，逾九成企業已將科技融入培訓，遠高於過去十年的平均值(65%)，網上培訓或成大勢。

調查於3至5月進行，共116間來自20個行業的機構，涉約74,400名全職僱員。培訓實際開支相對員工整體基本薪酬比率，以行業分類︰最高為商業/專業服務(2.9%)，最低為教育界別(1%)。人力資源管理學會理事會成員暨學習及發展委員會聯席主席曾永昌指，雖然培訓預算相對員工整體基本薪酬的比率未回復到疫情前、2019年的3.0%，但仍由2020年的2.5%升到2021年的2.8%，有明顯升幅；香港僱員年度人均培訓時數也有相應的上調，從2020年的12.9小時升至2021年的14.1小時。

至於增加培訓資源的原因，47%受訪機構認為提升及重塑僱員技能非常重要，主因為機構發展作準備(82%)、鼓勵人才留任(65%)及縮減技能差距(55%)。學會指，需針對不同階層的員工，亦有不同範疇的培訓。曾永昌補充稱，減低人才流失需要顧及許多因素，但從培訓數據的升幅，反映公司願意用培訓策略挽留人才。

網上學習科技培訓趨勢持續，最常用方法是分別以網上研討會及虛擬教室(74%)、培訓影片(59%)和網上學習平台/電子圖書館(48%)。但當中存在挑戰，包括互動減少(57%)、干擾(53%)和參加者之間聯繫機會不足(48%)。曾永昌認為，新科技推陳而出，如遠程會議軟件設有個別會議功能，能加強使用者的聯繫；雖然網上培訓增加，但也不會完全取消實體培訓，因兩種模式各有優勝，可混合使用。

此外，逾八成機構認同疫情阻礙培訓僱員，為應對當中轉變，64%企業增設相關的培訓內容，包括疫情期間健康與安全(64%)、支援員工心理健康(55%)及舉辦網上培訓課程(42%)，為僱員的身心健康提供協助。