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2023-10-30 21:25:58

人才服務辦公室開幕　有來港人才形容香港充滿機遇競爭

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香港人才服務辦公室今日開幕。(李睿哲攝)

香港人才服務辦公室今日開幕。(李睿哲攝)

香港人才服務辦公室今日(30日)開幕，政務司司長陳國基主禮時表示，今年首9個月各項輸入人才計劃已共收到約16萬宗申請，當中超過10萬宗獲批、約6萬名人才已獲批簽證來港，數字遠超政府所定的績效指標(KPI)。他又說，辦公室正式投入運作正是着力「搶人才、留人才」的另一個里程碑。

陳國基指，辦公室將會協助人才在香港長線發展為工作目標，針對不同人才群組制定招攬和宣傳策略，並與政府內地和海外辦事處轄下的「招商引才專組」合作，積極對外推廣香港，吸引更多人才來港大展拳腳。辦公室亦會主動招攬合作夥伴，透過線上線下活動和服務，為有意來港又或剛抵埗的人才，在生活、工作、子女教育等各方面作出適切支援，讓他們更好適應香港環境。

劉鎮漢指，辦公室主要目標是吸引人才來港長線發展。(李睿哲攝) 陳國基指，辦公室將會協助人才在香港長線發展為工作目標。(李睿哲攝) 孫玉菡(右)表示，當局會不時修訂和檢視人才清單。(李睿哲攝) 香港人才服務辦公室今日舉行開幕典禮。(李睿哲攝) 香港人才服務辦公室今日舉行開幕典禮。(李睿哲攝)
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法國來港人才：港擁有驚人生活模式

來自法國的Thomas是其中一名來港人才，他曾於巴黎、紐約及倫敦居住，還曾於一家香港上市公司的倫敦總部工作。他分享指，自己在工作期間曾被調到香港，而首次接觸、學習及熟悉香港文化，形容自己是一個喜愛學習及接受挑戰的人，多年後在思考自己的下一步、下一個新挑戰時，報讀香港科技大學工商管理系碩士課程，以了解更多關於數位轉型的知識，並在畢業後繼續留港工作。

他表示，香港擁有一個驚人的生活模式，在一個國際城市中、20分鐘內就能去遠足等讓人放鬆的空間，是其他地方未曾見過的情況；又認為，這個很多人都會講英文的亞洲城市，令他作為外國人感到超級安全和受到歡迎，能輕易融入及進行社交之餘，也覺得英語與本地文化的融合非常有趣。Thomas指，香港是一個充滿機遇和競爭的地方，因此會推薦其他樂意探索和學習的海外人士移居到香港，建議他們為此做好充分的準備、be resilient、耐心等待，一直努力until they make it.

人才清單會不時檢視修訂

「香港人才服務辦公室」總監劉鎮漢指，辦公室的主要目標是在世界各地吸引人才來港長線發展，並與來自地產、教育、酒店等多元化行業的夥伴、向他們提供不同服務及支援，讓他們來港後能收到不同資訊、更容易融入社會。至於人才清單方面，勞工及福利局局長孫玉菡指，當局則會不時會檢視、修訂，會針對缺乏人才的地方增潤，並再本地人才充足、無須補充大量外來人才也可刪減，會在需要時進行下一次檢討。

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