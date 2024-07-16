仁濟女童縫針後心臟驟停仍危殆 醫管局：未見自身疾病引致

仁濟醫院早前發生醫療事故，5歲女童心悅因受傷到該院急症室求醫，縫針後出現心臟驟停，臨床診斷為缺血性腦病變。事隔近兩個月，醫管局昨再向病人和家屬致歉，又指心悅的基因測試結果呈陰性，即其病情並非緣於自身特別疾病。當局又稱，之前邀請急症科和兒科專家作出的檢視已進入最後階段，之後會提醒醫護人員切實執行該3項建議。
心悅現時繼續在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫，情況仍然危殆。醫管局行政總裁高拔陞表示，昨早與心悅家人會面時，已講解女童的最新情況並代表醫管局作出誠懇道歉。代理九龍西醫院聯網總監阮家興5月交代事故時，曾表示會調查女童有否隱性疾病導致心臟驟停。高拔陞昨稱，心悅的基因檢查結果屬陰性，代表臨床檢查時沒有發現她本身有甚麼特別病情，導致今次事故。
病人家屬早前稱目擊女兒縫針時遭按頭在枕頭上，被問到說法是否屬實時，高拔陞稱警方正從不同方向調查案件，他和醫管局現階段不便評論，強調會全力配合警方調查，但現階段不會排除任何可能性。
醫管局在事故後邀請急症科和兒科專家，檢視現行指引可改進地方，以進一步提升照顧小朋友病人的安全性。專家提出的3個建議包括注意與兒童和家屬的溝通，就治療情況互相配合，同時加強監測兒童病人，特別是臨床指標，以及針對適當個案進行麻醉或醫療程序鎮靜，整理後會經不同途徑提醒同事。高拔陞重申，檢視並非針對和調查今次事件，只是希望可提醒醫護人員提升安全系數。
議員引父稱再多道歉於事無補
曾協助病人家屬召開記者會的立法會議員陳穎欣稱，仁濟醫院在首次記者會上單方面指事件或可能與女童患有隱疾、基因疾病有關，批評此舉對家屬造成「二次傷害」，而最新的基因檢測結果便是有力證明，排除了事故與基因病情有關，並引述心悅父親指，家屬認為事已至此再多的道歉也於事無補，但總好過不道歉和否認，反而希望當局就是否有人涉及醫療失誤作出正面交代。
陳穎欣又透露，心悅留醫期間一度出現嚴重水腫、肺炎情況，但近日水腫稍有改善，正接受不同藥物治療。