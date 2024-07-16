仁濟女童縫針後心臟驟停仍危殆 醫管局：未見自身疾病引致

仁濟醫院早前發生醫療事故，5歲女童心悅因受傷到該院急症室求醫，縫針後出現心臟驟停，臨床診斷為缺血性腦病變。事隔近兩個月，醫管局昨再向病人和家屬致歉，又指心悅的基因測試結果呈陰性，即其病情並非緣於自身特別疾病。當局又稱，之前邀請急症科和兒科專家作出的檢視已進入最後階段，之後會提醒醫護人員切實執行該3項建議。

心悅現時繼續在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫，情況仍然危殆。醫管局行政總裁高拔陞表示，昨早與心悅家人會面時，已講解女童的最新情況並代表醫管局作出誠懇道歉。代理九龍西醫院聯網總監阮家興5月交代事故時，曾表示會調查女童有否隱性疾病導致心臟驟停。高拔陞昨稱，心悅的基因檢查結果屬陰性，代表臨床檢查時沒有發現她本身有甚麼特別病情，導致今次事故。

病人家屬早前稱目擊女兒縫針時遭按頭在枕頭上，被問到說法是否屬實時，高拔陞稱警方正從不同方向調查案件，他和醫管局現階段不便評論，強調會全力配合警方調查，但現階段不會排除任何可能性。