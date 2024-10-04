今季推2幅地皮包括大圍住宅地　甯漢豪承認全年供應或不達標：我哋審時度勢(更新)

【17:20更新】政府今午(4日)公布本季賣地計劃，發展局局長甯漢豪指，政府今季將推出2幅地皮，包括大圍美田路住宅用地，涉提供約360個單位，以及一幅位於洪水橋的多層現代產業大樓用地。計及港鐵及私人發展及重建項目，第三季合計將推出約2,200個住宅單位，連同首兩季計算，今個財年預計合共可提供約6,470個單位，佔全年目標達標近一半。她承認政府在全年私樓土地供應或不達標，強調是審時度勢。

首三季僅推6470住宅單位 佔全年目標一半 甯漢豪表示，該幅大圍美田路住宅用地，預計提供360伙，屬於新增土地，因為考慮首兩季市場對沙田住宅用地反應正面，故將用地加入賣地計劃。而私人發展及重建項目，暫時預計有3個換地項目會在第三季完成地契修訂，可提供約1,235個單位，加上港鐵將重新為東涌東站第一期項目招標，第三季合計將推出約2,200個住宅單位。

她表示，今個財年首三季來自不同來源的私人房屋土地供應，預計合共可提供約6,470個單位，僅佔全年目標達標近一半。 至於洪水橋多層現代產業大樓工業用地，甯漢豪指沿用雙信封制招標，所以將地積比率由7倍下調至5倍，預料洪水橋項目招標時間為明年1月底。 甯：對成功推地有信心 甯漢豪坦言不排除今年未必達到13,200伙土地私樓供應目標，但她呼籲市場毋須對長遠供應擔心，強調「我哋(政府)審時度勢」，政府是有土地，主導權是在政府手上。她又說，賣地涉及私人投資，一定會受經濟環境及市場氣氛有影響，年復年有變化為正常，毋須只看一年數字。