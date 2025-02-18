今年上半年將舉行多項盛事　料吸引84萬名旅客帶來33億元消費額

海洋公園一對大熊貓龍鳳胎周日正式與公眾會面，行政長官李家超指留意到市民及旅客反應熱烈，周日及周一已有9,000人次到海洋公園。除此之外，今年上半年香港還迎來其他文化、體育、旅遊等盛事，預料吸引84萬名旅客。 李家超今日出席行政會議前見記者，他指廣受歡迎的文體活動一浪接一浪，包括在3月1日啟德體育園將舉行開幕禮，是香港文化、體育及旅遊的重要時刻，文化體育及旅遊局局長羅淑佩本周會公布開幕禮細節。被問到暫時未公布當日的開幕禮會否有電視直播安排，是否當中存在困難。李家超指是由製作公司籌備開幕禮，尋找不同合作夥伴，處理不同挑戰，知道對方正不停努力。李家超指最主要需確保所有市民能在免費電視收看當日的精彩演出。

其他文體旅盛事方面，3月4日至9日在啟德體育園將上演世界桌球大獎賽；3月7日至9日會舉行高爾夫職業巡迴賽「LIV GOLF」；3月15起M+ 博物館會舉行為期4個月的大型畢加索展覽；3月下旬會迎來潮流嘉年華「ComplexCon」及巴塞爾藝術展；同樣在3月下旬，國際七人欖球賽會首次移師啟德體育園，可容納的觀眾人數會由以往4萬人增至5萬人，並帶動周邊餐飲消費。 ▼啟德體育園主場館年初起舉行測試賽▼

除了一系列文體活動，3月還有多項大型會議，包括國際珠寶展、國際影視展、亞洲科技變革峰會等，預料吸引12萬名高增值會展旅客。上半年的盛事預計合共吸引約84萬名旅客，帶來33億元消費額，及18億元經濟增加價值。

營商方面，國家商務部及特區政府明日會在香港合辦一場《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)宣講會，10多個中央部委會聯同特區政府，按不同服務行業向業界介紹開放措施及落實安排。