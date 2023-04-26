今年售居屋9154伙 年中申請 62折定價 最平149萬 首期7.45萬

本港住屋需求殷切，不少基層家庭視為「上車」希望的新居屋又有新消息。據悉房委會今年將推售6個新居屋屋苑，共售9,154個單位，當中逾八成位於市區，為近年罕見。今期居屋，房委會建議以六二折定價，樓價介乎149萬至494萬元，平均呎價約6,280至9,390元，最快今年中接受申請。另外，因應早前碎屍案揭發有人持有豪宅下仍可藉綠表購入居屋單位，房委會同時建議更改資格準則，令綠表人士與白表一樣，購買資助房屋時不得在港擁有物業。

消息指，房委會今年將推售6個新居屋屋苑，涉及9,154個新居屋單位。有3個屋苑位於觀塘區，包括位於安禧街的安楹苑和安樺苑，以及安愉道的安麗苑；同處九龍亦有啟德沐和街的啟悅苑。另外2個屋苑則位處新界，分別為屯門兆翠苑和元朗朗天苑。

朗天苑提供的單位數量最多，共3,080伙；規模最小的為兆翠苑，僅518伙。今期面積最小的單位在啟悅苑和安麗苑，最細實用面積僅278方呎；面積最大單位於兆翠苑，為518方呎。

房委會建議，今期以市價六二折定價，單位售價介乎149萬至494萬元，平均呎價介乎約6,280至9,390元，其中啟悅苑為今期平均呎價最高的居屋項目，朗天苑則為平均呎價最平。朗天苑最平的單位售149萬元，若以綠表買家最低付5%首期計算，僅7.45萬元便可「上車」。至於售價494萬元、今期「樓王」單位於啟悅苑，綠表買家的首期需付約24.7萬元。

消息指，是次新推出居屋較上一期「居屋2022」五一折推售折扣率為低，主要因應私人住宅物業整體價格下跌。據了解，房委會同時建議綠白表比例維持4比6，並續將約30%單位預留作為「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者，另預留900單位予一人申請者。至於今期居屋白表家庭入息及資產限額，擬分別為6.2萬及147萬元，單身人士減半，兩者限額均較去年下調。

