今年截至10月飛往香港航班有169宗失竊案涉432萬元　70%由東南亞抵港

保安局今日回覆立法會議員的書面質詢，在疫情前的2018年及2019年，分別有103宗及147宗機艙盜竊案，去年則有92宗。但今年截至上月已錄得169宗機艙盜竊案，約70%由東南亞抵港，主要包括馬來西亞、泰國、印度、越南等地；約20%是由杜拜、土耳其及多哈這3個中東地區出發的航線；7%是由中日韓出發的航班；餘下的3%則由美加、澳洲及瑞士出發。被盜財物多為不同幣值的現金、名貴首飾、腕錶及信用卡，被盜財物總值約432萬港元。保安局指錄得的盜竊案上升，不排除或與警方加強宣傳，鼓勵更多人報案，或整體經濟情況有關。

今年截至10月，共有4名中國籍人士因涉嫌於航班上盜竊被拘捕。當中，1名被捕人士正還押候審、1名被捕人士正保釋候查，餘下2宗案件因證據不足或證人不願回港出庭作供，經諮詢律政司意見後已撤銷控罪。

無計劃規定機艙安裝閉路電視

民建聯立法會議員黃英豪問及當局會否善用科技，例如人面識別技術，規定以香港為基地的航空公司需在機艙內安裝閉路電視，以及在航機上增設保安員等。保安局回應指現時國際上未有政策規範機艙內須設置閉路電視或安排保安人員值勤，這亦不是一般航空公司的普遍做法。基於個人私隱、人力資源等考量，有關安排或未必符合相稱性的原則，政府暫未計劃就此作出規定。為進一步打擊機艙盜竊，除在機場放置宣傳單張，警方正與航空公司商討推出新一輪宣傳教育，呼籲公司積極於航班上廣播警方宣傳短片及於登機櫃枱放置小冊子，向旅客傳達防盜信息。