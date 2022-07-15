付逾40萬偷渡費匿紙箱 西貢北潭涌被捕 曾志健等4人昨提堂

警方前日(13日)凌晨4時許於西貢大網仔路北潭涌巴士總站拘捕4人，包括21歲曾志健、16歲黃竣賢、21歲王愷銘及23歲馮清華。其中曾志健於2019年10月1日在荃灣被防暴警以實彈擊中左胸，隨後被控暴動及襲警。曾於2020年12月再訊時未有出庭，同日英國組織「Friends of Hong Kong」發聲明指他已流亡。

國安處高級警司李桂華(圓圖)交代案情時表示，2020年起有社交頻道成員遊說候審人士棄保潛逃，並要求他們預繳費用。至2020年10月底，其中4人被慫恿下到美國領事館尋求庇護不果，獲安排窩藏在荃灣一幢工廈內。

李桂華形容，工廠單位環境十分惡劣，沒有窗戶。他們4人近一年沒有外出，只靠間中有人送飯予他們充飢。他們亦不時轉換窩藏地點，以防警方追蹤，初步得知窩藏地點有3個。因怕被警方發現，集團在轉移時會將他們封在紙箱內，佯裝貨物運送，亦不會告之他們下一個窩藏地點。

他又指，有關集團以眾籌為名指示4人拍片講述其生活困苦，惟籌得資金未曾落進4人手中。4人又不斷被苛索，共繳付40多萬元偷渡費。至今年初，集團已沒向窩藏地點交租，更沒有提供食物，4人靠僅餘積蓄買乾糧充飢。

拘34歲貨倉管理員涉協助罪犯

李桂華描述，4人被捕時均「頭髮披肩，完全沒有理髮，相當消瘦，十分憔悴」。警方又以涉嫌「協助罪犯」罪拘捕一名34歲男子，職業報稱貨倉管理員。

至於涉案集團其他成員，李指部分人已前往外國，目標人物有10人，會繼續追查。他又批評有關人士有如「吃人血饅頭」，又稱如有市民受到此類慫恿，很有機會是被騙，呼籲要即時聯絡國安處。

另外，「12港人案」其中6人，包括廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙及郭子麟被控妨礙司法公正，昨承認控罪；另一被告李子賢因被列作緊密接觸者，暫未能到庭應訊。