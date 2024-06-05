以幹細胞研個人化先進治療產品 中大︰組織工程療法治軟骨損傷

運動、肥胖、骨關節炎等都有機會引致軟骨損傷，惟現有治療方法皆治標不治本，如「拆東牆、補西牆」的自體軟骨移植，或透過在軟骨鑽孔、引出骨髓中的幹細胞，靠身體自行組成，卻較易變薄或退化成「低質素」軟骨。中大團隊開發個人化先進治療產品，研究從骨髓、脂肪或臍帶血提取幹細胞，並以此為基礎構建軟骨組織，以組織工程療法治療軟骨損傷。中大昨宣布項目獲創新科技署「產學研1+計劃」資助。

中大醫學院生物醫學學院教授陳佩介紹，從骨髓、脂肪、臍帶血提取間質幹細胞後，會分化及培養出「成千上萬」骨或軟骨的微組織，構建出一件三維的工程骨軟骨組織(eOCT)，再透過微創關節鏡植入；整個過程需約11至12星期。團隊已與威爾斯親王醫院及伊利沙伯醫院的醫生合作發展一套微創關節鏡，用其將eOCT植入傷處後，可即時完美填補損傷。