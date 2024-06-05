以幹細胞研個人化先進治療產品 中大︰組織工程療法治軟骨損傷

運動、肥胖、骨關節炎等都有機會引致軟骨損傷，惟現有治療方法皆治標不治本，如「拆東牆、補西牆」的自體軟骨移植，或透過在軟骨鑽孔、引出骨髓中的幹細胞，靠身體自行組成，卻較易變薄或退化成「低質素」軟骨。中大團隊開發個人化先進治療產品，研究從骨髓、脂肪或臍帶血提取幹細胞，並以此為基礎構建軟骨組織，以組織工程療法治療軟骨損傷。中大昨宣布項目獲創新科技署「產學研1+計劃」資助。
中大醫學院生物醫學學院教授陳佩介紹，從骨髓、脂肪、臍帶血提取間質幹細胞後，會分化及培養出「成千上萬」骨或軟骨的微組織，構建出一件三維的工程骨軟骨組織(eOCT)，再透過微創關節鏡植入；整個過程需約11至12星期。團隊已與威爾斯親王醫院及伊利沙伯醫院的醫生合作發展一套微創關節鏡，用其將eOCT植入傷處後，可即時完美填補損傷。
陳佩指，動物的臨床研究評估顯示，技術能快速、持續地再生高品質透明軟骨，可媲美臨床「金標準」自體移植，且不會傷害患者自身的軟骨。她續指，過去兩年在新加坡做GMP生產驗證，現已完成，並正作首次人體試驗，預計於本月底為病人植入自體的eOCT，確定安全性。
中大宣布項目獲「產學研1+計劃」資助。陳佩表示，獲資助後，團隊計劃研究開發新的骨關節炎eOCT系列、將GMP生產流程轉移至香港，並在完成兩期人體臨床試驗後，針對個別患者開展eOCT軟骨損傷治療，盼成為首個於本地發明、開發、製造和商業化的先進治療方法。
包括eOCT，中大共7個科研項目獲「產學研1+計劃」資助，是全港院校中數目最多的大學。中大協理副校長黃俊文認為，成績反映大學在工程、生物醫學等領域均具高水平的技術成熟度，能將研究成果轉化為「下游」產品，並體現中大在轉化研究方面的實力，為香港的知識型經濟作出重大貢獻，及為培育人才創造機會。他又透露，中大研究團隊正準備參加下一輪「產學研1+計劃」，並加強與業界的合作，轉化科研成果為產品，造福社群。