仰看望夫石兒子頭似消失 行山客︰依家先知近看係見唔到個仔

屹立在沙田紅梅谷的「望夫石」，是香港著名地標，吸引不少人慕名而來。不過，望夫石屹立百年之久，難免有所耗損。近日有市民行山經過，見緊挨著母親背部的小孩「頭部」似離奇消失，憂是否不堪風化已斷裂。記者昨到場視察，相信僅屬角度問題，但有行山客坦言「依家先知原來近看係見唔到個仔」。攝影：鍾式明

本報記者昨日上山考證，當抵達望夫石底仰望時，確只見形態傴僂的「婦人」，不見背上小孩；然而再往獅子山方向行，遠眺望夫石，則發現「小孩」側起頭部仍緊靠母親背部，山下亦能清晰看見孩子的頭部完整健在，母子「安然無恙」，相信觀看角度不同令人產生疑惑。

記者問及到此的行山人士，是否留意到「消失的兒子」時，多人流露出驚訝和出奇的表情，並指「以前不為意望夫石的完整性，只知道是名勝，依家先知近看係見唔到個仔」。

