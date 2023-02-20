仰看望夫石兒子頭似消失 行山客︰依家先知近看係見唔到個仔

屹立在沙田紅梅谷的「望夫石」，是香港著名地標，吸引不少人慕名而來。不過，望夫石屹立百年之久，難免有所耗損。近日有市民行山經過，見緊挨著母親背部的小孩「頭部」似離奇消失，憂是否不堪風化已斷裂。記者昨到場視察，相信僅屬角度問題，但有行山客坦言「依家先知原來近看係見唔到個仔」。攝影：鍾式明
本報記者昨日上山考證，當抵達望夫石底仰望時，確只見形態傴僂的「婦人」，不見背上小孩；然而再往獅子山方向行，遠眺望夫石，則發現「小孩」側起頭部仍緊靠母親背部，山下亦能清晰看見孩子的頭部完整健在，母子「安然無恙」，相信觀看角度不同令人產生疑惑。
記者問及到此的行山人士，是否留意到「消失的兒子」時，多人流露出驚訝和出奇的表情，並指「以前不為意望夫石的完整性，只知道是名勝，依家先知近看係見唔到個仔」。
傳上天受感召將母子化為岩石
望夫石造形狀似婦人背著孩子，嶇石形態流露著盼望，而該石流傳著夫妻別離的民間悲慘故事，據傳古時一婦人，每日一抱一揹兩小兒登上高山，盼望丈夫歸來，而不知丈夫早已在海中沉船喪命，之後三母子消失世上，有傳上天有感於她的毅力，把他們化為岩石，讓夫婦及孩子亡靈相聚。在地質學來說，此石原為一塊巨石，其節理平面因風化過程而形成直立的石柱、石塊，稱為「突石」。
世界各地均有不少類似的岩石自然風景，不過部分亦敵不過大自然的洗禮，逐漸成為消失的風景，例如澳洲的十二門徒石，經强風和海浪的侵蝕只剩下八塊；台灣的野柳女王頭，亦因風化面臨「斷頸危機」。至於本港的望夫石經歷百多年風霜，雖然仍保存良好，但不時有人在石頭上塗鴉，如要好好保留這道美麗風景，相信市民要自律愛護大自然。