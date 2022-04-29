短程行山路線｜乾隆古道林蔭滿分 夏日行山賞望夫石回歸亭

想行山又要近市區交通方便，一年四季包括夏天都應付到，名字霸氣十足的乾隆古道是心水推介。全長不足5公里，上落坡不算多，最加分的是樹蔭滿滿，不用被毒辣太陽曬傷，就可欣賞望夫石、香港回歸亭等。文：山全部都係山 巴士站起步 較港鐵大圍站節省近半小時 筆者由大圍站C出口起步，左轉上電梯，在行人天橋往紅梅谷路方向靠田心村、隆亨街市方向上斜，否則沒有行人路。要連過幾支紅綠燈，綠燈時間極短，要把握時間不能慢吞吞。上行一會右轉往巴士站方向，乘巴士的可在世界花園 (紅梅谷路)站下車節省約25分鐘柏油路腳程。小心過馬路後穿過橋底，右轉上樓梯為紅梅谷燒烤場，設公廁、加水站和汽水機，是行程的正式起點。 短程市區行山路線︰ 港鐵大圍站→紅梅谷路→紅梅谷燒烤場→筆架山引水道→乾隆古道→香港回歸紀念亭（九龍坳）→獅子山道→竹園道

馬騮分佈在紅梅谷燒烤場至回歸亭，謹記不要餵飼任何野生動物否則會破壞生態平衡，間接引致猴子搶奪或襲擊人類。香港法例第170章《野生動物保護條例》列明禁止餵野生動物，最高可罰款1萬港元。遇到猴子應變︰切勿餵飼、不帶膠袋或發出膠袋聲，食物放入背囊內、不在猴子前進食、不盯視猴子、不向猴子拋擲東西、不要發巨聲、不要走近和接觸猴子。 短程市區行山沿途景點1︰被忽略的望夫石 穿過燒烤場繼續直上（右往紅梅谷自然教育徑較為迂迴，同樣可到筆架山引水道），上升幅度不太急，當日所見幾歲小朋友都應付。接上引水道後向右轉，抬起頭望夫石就在眼前，卻被不少人忽略。筆架山引水道的風景未算沉悶，可見針山、大帽山、沙田、城門隧道收費廣場一帶景色，此位置為衛奕信徑5段景色較理想的部份。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

短程市區行山沿途景點2︰林蔭處處 大自然洗滌 前行涼亭有兩隻馬騮像及一支三角測量站，更有寫上鐵路坳（Railway Pass）的座標石。座標石前與鐵絲網間為登乾隆古道的入口，入口旁路牌為「大圍、大埔公路」。乾隆古道沒有驚人大景，但在樹蔭指數甚高的林間穿梭，聽著鳥聲和風聲，呼吸新鮮空氣，感受到大自然的治癒能力。然而古道命名「乾隆」原因不可考，有研究的山友可在留言告知。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

短程市區行山沿途景點3︰回歸亭遠望維港 古時棧道已變為新建由設欄杆的石橋，突然看到太陽下映照出的蜘蛛網，精神為之一振。慢慢上斜，聽到愈來愈多人聲，到達九龍坳和香港回歸紀念亭，可遠眺九龍半島、維多利亞港甚至香港島景色。沿前方步道落斜，約半小時接上獅子山道，完結乾隆古道行山行程後，可到黃大仙港鐵站離開。 乾隆古道雖然最高點約300米，但樓級和石砌步道適合初級新手行山，就算夏天只要沒有雨，在林蔭之助下也一樣可應付到。路線不足5公畦，想延長路線可登望夫石、獅子山、筆架山等，靈活度極高。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼