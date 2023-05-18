休班督察涉非禮懷孕店員 警員供稱被告被捕後曾喝威士忌及口吐泡沫

34歲任職防止罪案科的已婚男高級督察，涉嫌於前年11月休班期間，在尖沙咀美麗華廣場店舖強吻及觸摸懷孕女店長的胸部，在店長丈夫到場後跪地求饒，企圖以200萬元換取不予追究。該男督察否認非禮及意圖妨礙司法公正共兩罪，案件今（18日）在九龍城裁判法院續審。拘捕警員作供稱，被告被捕後曾跌在地上，表示曾喝威士忌，「腳軟，企唔到」，隨後又曾嘔吐少許泡沫。

控罪指，33歲被告李卓賢，案發時任職防止罪案科高級督察，現時已被停職。他被控於2021年11月23日，在尖沙咀美麗華廣場一期2樓一店舖內猥褻侵犯X；並在同日同地作出意圖妨礙司法公正的行為，即向X及其丈夫Y提議，給予他們一筆金錢以換取X不追究針對他的猥褻侵犯案件。

拘捕警員繆浩川（譯音）作供稱，當時他屬尖沙咀警署軍裝警員，當晚接報後到美麗華廣場拘捕被告。繆押送被告返回案發店舖時，被告突然步履不穩，跌在地上，又向繆曾喝威士忌，「腳軟，企唔到」，隨後又曾嘔吐少許泡沫。

辯方：若被告曾強吻X 必然聞到被告的酒氣

繆續指，他攙扶被告休息時亦聞到被告身上有酒氣，隨後在調查被告個人資料時得知被告為高級督察，隸屬刑事支援科。控方隨後讀出事主X僱主的證人供詞，提及他於案發時有未接來電，回電對方後得知X遭客人非禮，隨後查看訊息時發現X曾向他稱遭被告非禮。控方續指，該僱主由於得知被告是警察及X當時懷孕，在擔心下再次致電X的丈夫，並得知被告打算賠錢了事，該僱主於是提醒X丈夫不要答應被告要求，並等待警員到場。

辯方早前盤問時曾向X指出，若被告曾強吻X，X必然聞到被告的酒氣。X供稱未有聞到被告有酒氣，但這不代表被告沒有強吻。