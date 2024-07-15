休班警光顧工廈賭檔 覆核改判賭博罪成罰款4000元

一名男警涉前年在休班期間，前往火炭工業大廈一工廈參與非法賭檔，遭同袍突擊搗破。男警及另外4名懷疑賭客，被控「在賭場內賭博」等罪。經審訊後全部罪名不成立，律政司針對賭博罪裁決提出覆核。裁判官今日（15日）在沙田裁判法院裁定律政司覆核成功，改判5人賭博罪成，各罰款4,000港元。

被告包括報稱警員的鍾志恒（37歲），他與周寶江、施福期、馬浚杰及胡思慧，被控於2022年7月23日，在火炭世紀工業中心一賭場內賭博。各人另被控一項違反口罩令。5人不認罪受審，去年6月，裁判官裁決時指，由於控方未能證明該處所是公眾人士可隨意進入，控方亦未能否定該處所是相關條例下的私人處所，故當時涉案地方之性質確有可能是社交場合，因此裁定眾被告面對的控罪均不成立。