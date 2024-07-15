休班警光顧工廈賭檔 覆核改判賭博罪成罰款4000元

一名男警涉前年在休班期間，前往火炭工業大廈一工廈參與非法賭檔，遭同袍突擊搗破。男警及另外4名懷疑賭客，被控「在賭場內賭博」等罪。經審訊後全部罪名不成立，律政司針對賭博罪裁決提出覆核。裁判官今日（15日）在沙田裁判法院裁定律政司覆核成功，改判5人賭博罪成，各罰款4,000港元。
被告包括報稱警員的鍾志恒（37歲），他與周寶江、施福期、馬浚杰及胡思慧，被控於2022年7月23日，在火炭世紀工業中心一賭場內賭博。各人另被控一項違反口罩令。5人不認罪受審，去年6月，裁判官裁決時指，由於控方未能證明該處所是公眾人士可隨意進入，控方亦未能否定該處所是相關條例下的私人處所，故當時涉案地方之性質確有可能是社交場合，因此裁定眾被告面對的控罪均不成立。
辯方沒基礎支持現場僅為社交場合
律政司不服賭博控罪的裁決，向裁判官提覆核。今年4月，裁判官開庭處理後，押後至今日裁決。裁判官指根據條例，若現場搜出賭博設備，除非有相反證據，否則必須推定該處所為賭場，以及相關人士曾參與賭博。對於辯方指現場內設有卡啦OK和桌上遊戲，故被告可能只進行賭博以外活動，裁判官認為仍不足以證明被告沒有參與賭博，認為兩者之間的距離遙遠，未能構成合理疑點，而且被告均不作供，有被告在警誡下聲稱只和友人打麻將，亦有被告表示不認識其他玩家和承認下注，法庭就供辭的入罪給予較高比重。
且閉路電視顯示，眾人曾交收金錢、點算籌碼，未能充分證明現場僅屬「社交場合」，裁定律政司覆核成功，改判5名被告「在賭場內賭博」罪成，判各人罰款4,000港元。
案件編號：STCC57/2023