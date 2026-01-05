休班警涉偷拍裙底罪脫後遭革職　提司法覆核要求推翻決定

一名曾被指休班時穿上鞋帶內藏有鏡頭的鞋偷拍女子裙底的時任警員，經審訊後於2018年被裁定作出有違公德行為罪不成立。該時任警員在案發後一直被停職並接受紀律聆訊，最終去年10月被革職。他不服決定，上周五(2日)向高院提出司法覆核許可申請，指警務處處長把他革職的決定不合法且不合理，要求法庭推翻決定。

司法覆核申請人為英裕泰，擬答辯人為警務處處長。申請人於其自行撰寫的申請書上指，他要求法庭推翻擬答辯人於2025年10月6日就其紀律聆訊作出把他革職的決定，指該紀律聆訊嚴重及根本性違反程序公義及自然公義，對他造成無法彌補的損害。他認為警務處處長把他革職的決定屬不合法又不合理，處分亦不合比例，超出合理決策者在相關情況下可作出的判斷範圍。申請人冀法庭宣告紀律處分在法律上不合理，並追討訟費，不過其申請書並無列出當中的詳細理據。