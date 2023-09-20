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2023-09-20 15:48:41

休班警涉襲擊城巴車長案　事主稱因拒助尋手機遭拳打腳踢

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一名休班警涉嫌在小西灣巴士站襲擊他人被控。(資料圖片)

一名休班警涉嫌在小西灣巴士站襲擊他人被控。(資料圖片)

一名48歲休男警涉嫌年初在小西城巴員工休息室内襲擊一名巴士男車被控一項襲擊致造成身體傷害罪他早前否認控罪，案件今日(20日)在東區裁判法院開審。受襲車長在庭上指，自己當時因有工作在身，無應被告要求，幫忙尋找遺失的手機，遭受休班警拳打腳踢。涉案休班警現已被停職。

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指被告根本不像一名警察

控罪指，被告劉驍璋(48)，現已停職，控罪書上無報稱職業。他被控於202318日，在香港小西灣(藍灣半島)巴士總站城巴員工休息室内襲擊男車長郭福基，因而對他造成身體傷害。

事主在庭上憶述事發經過，指自己當日負責開通宵更，正準備離開休息室去開車時，被尾隨的被告要求幫忙尋找於巴士上遺失手機，事主以不標準的廣東話解釋要去上班沒法協助時，突然遭被告捉住背囊，拉到休息室，聲大夾惡地重複相關要求，又拉扯他的口罩及衣領，聲稱自己是一名警員。

事主形容當時被告臉紅，似乎快要失控，根本不像一名警察。他當時打算報警，惟遭衝過來的被告捉住，被告更試圖搶走他電話。他稱自己手震了一下，被告失去平衡跌坐在地，惱羞成怒後便開始對事主拳打腳踢。他慎防遭被告手上的戒指插到眼睛，遂以手臂保護面部和身體，其後被告以手臂壓住事主到桌面，事主多次喊救命，被告才放手。事主指最終自己成功報警，但想外出查看期間，遭被告阻止，實行軟禁。

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