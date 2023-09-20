休班警涉襲擊城巴車長案　事主稱因拒助尋手機遭拳打腳踢

指被告 根本不像一名警察

控罪指，被告劉驍璋(48歲)，現已停職，控罪書上無報稱職業。他被控於2023年1月8日，在香港小西灣(藍灣半島)巴士總站城巴員工休息室内襲擊男車長郭福基，因而對他造成身體傷害。

事主在庭上憶述事發經過，指自己當日負責開通宵更，正準備離開休息室去開車時，被尾隨的被告要求幫忙尋找於巴士上遺失手機，事主以不標準的廣東話解釋要去上班沒法協助時，突然遭被告捉住背囊，拉到休息室，聲大夾惡地重複相關要求，又拉扯他的口罩及衣領，聲稱自己是一名警員。

事主形容當時被告臉紅，似乎快要失控，根本不像一名警察。他當時打算報警，惟遭衝過來的被告捉住，被告更試圖搶走他電話。他稱自己手震了一下，被告失去平衡跌坐在地，惱羞成怒後便開始對事主拳打腳踢。他慎防遭被告手上的戒指插到眼睛，遂以手臂保護面部和身體，其後被告以手臂壓住事主到桌面，事主多次喊救命，被告才放手。事主指最終自己成功報警，但想外出查看期間，遭被告阻止，實行軟禁。