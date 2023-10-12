休班警涉襲擊巴士車長罪脫　官指車長無如實交代案發經過

一名48歲休班男警涉嫌年初在小西灣城巴員工休息室内襲擊一名巴士男車長，被控一項襲擊致造成身體傷害罪，他早前否認控罪，案件今日(20日)在東區裁判法院作出裁決。暫委裁判官指巴士車長供稱自己從未還手，惟到場調查的警員稱見到被告右臉有明顯擦傷，認為巴士車長未有如實交代案發經過，基於舉證責任在控方，因此裁定被告罪名不成立。

官亦拒納男警 錄影證 供

控罪指，被告劉驍璋(48歲)，現已停職，控罪書上無報稱職業。他被控於2023年1月8日，在香港小西灣(藍灣半島)巴士總站城巴員工休息室内襲擊男車長郭福基，因而對他造成身體傷害。

暫委裁判官布喜后裁決時指，事主供稱僅以雙臂擋拳，未曾還手，惟到場調查警員看見被告右臉及頸有明顯擦傷，認為被告傷勢不可能只因巴士車長被動擋拳而造成，加上事主在現場向警員供稱，兩人當時有互相拉扯和肢體碰撞，亦承認有自衛還手，說法與在庭上稱單方面被打大相逕庭。

布官又指，巴士司機身上同樣有多處擦傷，認為被告在警誡錄影會面時聲稱遭車長單方面襲擊的說法亦有出入，故同樣拒絕被告有關錄影會面的證供，而且曾拉扯事主背囊，並強行將事主拉入休息室，行為惹人懷疑，可能構成普通襲擊，但認為並非此案的檢控基礎，考慮到拒絕接納巴士車長的證供，裁定被告罪脫。