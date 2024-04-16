休班警認醉駕撞傷途人 否認妨礙司法公正　事主指被告著勿報警「賠幾多都得」

一名休班男警2022年在長沙灣酒後駕駛Tesla私家車時撞傷途人，涉慫恿對方勿報警。他今日（16日）在西九龍法院（暫代區院）承認危駕等3罪，但否認妨礙司法公正罪受審。

一名休班男警2022年在長沙灣酒後駕駛Tesla私家車時撞傷途人，涉慫恿對方勿報警。他今日（16日）在西九龍法院（暫代區院）承認危駕等3罪，但否認妨礙司法公正罪受審。開案陳辭指當晚被告與事主的對話被行車記錄儀錄下，被告撞傷事主後問「可唔可以唔報警？」並指不論賠償多少錢都願意支付，事主回答「點唔報警啊大佬，你真係痴X線」、「唔係錢唔錢嘅問題⋯斷X咗骨啊大佬。」最終事主自行報警。裁判官裁定妨礙司法公正罪表證成立，被告不自辯，今午結案陳詞。 被告何家榮（27歲）承認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、血液中的酒精濃度超標及使用欠妥的車輛3罪。承認案情指，2022年5月28日凌晨4時，陳姓事主於新樂富麵包店外的行人路上行走，被告所駕私家車突然剷上行人路及撞倒事主，導致事主右小腿變形見骨，私家車續衝向麵包店鐵閘撞至變形。

事主右小腿變形見骨 患創傷後壓力症

警員接報到場，被告表示當晚於朋友在酒吧飲酒，飲了5至6杯威士忌。酒精呼氣測試顯示，被告在100毫升呼氣中含有125微克酒精。警員遂將其拘捕，被告變得情緒激動和失去知覺，送院治理。

途人右小腿被撞至變形見骨，事後被診斷為右脛骨骨幹開放性骨折，須接受矯形及創傷手術，亦患上創傷後壓力症。針對被告的妨礙司法公正罪，控方開案陳辭指，被告在事故下車後，行車紀錄儀錄到他問「可唔可以唔報警？」並指不論賠償多少錢都願意支付，「點唔報警啊大佬，你真係痴X線」、「唔係錢唔錢嘅問題⋯斷X咗骨啊大佬。」最終事主自行報警。等候救護車期間，被告繼續問事主可否原諒他。