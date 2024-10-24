休班警黃大仙警署外掌摑他人 自簽守行為了事

一名52歲休班男警6月在黃大仙警署外跟一名22歲男子爭執口角，期間涉嫌出手掌摑，又大聲爆粗指罵對方「佢嘈我，佢係古惑仔」，需同袍分隔。男警被控「在公眾地方作出擾亂秩序的行為」罪，案件今日（24日）在九龍城裁判法院首次提堂。控辯雙方同意以簽保守行為方式處理，裁判官下令被告自簽2,000元守行為24個月，控罪撤銷，期間不得干犯任何涉及破壞社會安寧或擾亂秩序的行為，另被告須繳付300港元訟費。被告隸屬西貢分區，警方證實他已被停職。

隸屬西貢分區已被停職

52歲被告張鉅梁報稱任職警察，被控於6月16日晚上，在黃大仙親仁街黃大仙警署外在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即與一名男子發生肢體衝突，大聲和連續地用髒話罵該名男子,，而上述行為意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能會導致社會安寧被破壞。

被告指「佢係古惑仔」 閉路電視拍到掌摑

案情指，被告居於黃大仙紀律部隊宿舍，案發當日晚上，3名警員在警車上見到被告跟一名男子在黃大仙警署外爭執，下車分隔兩人。警員調查期間，被告情緒激動，用粗口大聲指罵該男子，嘗試衝向對方，指對方「佢嘈我，佢係古惑仔」，閉路電視片段顯示，警員到場前，被告曾掌摑該男子一次，警誡下承認與男子口角，但否認曾經襲擊對方。