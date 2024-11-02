休班PTU警長彌敦道街頭遭搶銀包 追截時身中5刀滿身鮮血 警拘南亞刀匪(有片)

休班PTU警長彌敦道街頭遭搶銀包，與一名南亞裔持刀男子糾纏時被襲擊致手腳浴血，事後臥地打電話求助(影片截圖)

網上流傳影片，可見油麻地彌敦道有一名本地男子被一名南亞裔男子持刀襲擊致手腳浴血，二人於街頭拉扯糾纏，拍片途人出言勸阻，遇襲男子及後臥地打電話求助。

警方偵查後閃電將賊人拘捕

消息指，遇襲男子為一名39歲姓黎休班機動部隊（PTU）警長，今晨1時許在尖沙咀諾士佛台晚飯後離開，途徑南京街與彌敦道交界時被一名南亞裔男子強搶錢包，休班警隨即追截表明身份，對方拿出一把水果刀施襲，糾纏間身中五刀受傷，分別左右前臂、左右膝頭及頸部各中一刀。賊人事敗逃去，有途人協助報案，警長則送伊利沙伯醫院治療治理，幸無大礙，警方偵查後閃電將賊人拘捕。