休班PTU警長彌敦道街頭遭搶銀包 追截時身中5刀滿身鮮血 警拘南亞刀匪(有片)

網上流傳影片，可見油麻地彌敦道有一名本地男子被一名南亞裔男子持刀襲擊致手腳浴血，二人於街頭拉扯糾纏，拍片途人出言勸阻，遇襲男子及後臥地打電話求助。
警方偵查後閃電將賊人拘捕
消息指，遇襲男子為一名39歲姓黎休班機動部隊（PTU）警長，今晨1時許在尖沙咀諾士佛台晚飯後離開，途徑南京街與彌敦道交界時被一名南亞裔男子強搶錢包，休班警隨即追截表明身份，對方拿出一把水果刀施襲，糾纏間身中五刀受傷，分別左右前臂、左右膝頭及頸部各中一刀。賊人事敗逃去，有途人協助報案，警長則送伊利沙伯醫院治療治理，幸無大礙，警方偵查後閃電將賊人拘捕。
片段開始見到一名身穿綠衫的非華裔男子與一名身穿黑衫牛仔褲的本地男子在油麻地永安中心對開行人路拉扯糾纏，綠衫男右手持刀插向黑衫男，地上散落錢包及電話等物品。拍片途人喝止：「喂唔好啊，死人㗎。」持刀男聽得懂廣東話，回應道：「I Know」拍片男問道：「做乜嘢事啊？邊個㗎啲嘢？」黑衫男答道：「我啊。」
期間黑衫繼續捉住持刀男，持刀男疑再次施襲，拍片者再勸止：「唔好再隊佢啦。停手先，唔好啦。停，停，停！」黑衫男拉著持刀男指：「你再拮啊，你再拮啊。」並叫持刀男「唔好走」，惟黑衫男似乎已支持不住被對方掙脫，持刀男以廣東話表示：「我唔會走，睬你都XX。」另一片段可見黑衫男手腳均染血，倒臥行人路打電話求助。拍片者說：「嗌佢快少少啦，你流好多血啊。」另有人問「要不要報警」，拍片者說「已報警」，黑衫男表示「自己人啊。」