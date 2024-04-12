佐敦華豐大廈火警｜賓館業倡增加誘因協助商住大廈維修　反質疑劏房「冇王管」

佐敦華豐大廈早前發生3級大火，大廈內有35間持牌賓館，涉及234間房間。賓館業建議政府增加誘因協助商住大廈維修，反質疑全港20萬人居住的劏房「冇王管」、環境惡劣，每戶居住面積只有數十呎。

旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍在電台節目表示，賓館受消防處和民政事務總署等規管，不得明火煮食、間隔牆要達至防火標準等。但他認為劏房則「冇王管」，不少環境惡劣，認為社會集中討論賓館是焦點錯誤。

倡增加誘因協助商住大廈維修

對於外界關注同一幢大廈是否有太多賓館，李嘉龍強調近年當局已收緊旅館業條例，包括收緊每間賓館的可容納人數、加大無牌經營罰則、若大廈公契列明不能作商業用途就不能續牌，估計因公契不能續牌的賓館已減少200至300間。李嘉龍續指全港有千多間賓館，涉及近9,000間房間，每日接待2萬名旅客。但賓館只能座落舊式商住大廈，希望當局增加誘因協助商住大廈維修。