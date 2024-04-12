佐敦華豐大廈火警｜賓館業倡增加誘因協助商住大廈維修　反質疑劏房「冇王管」

佐敦華豐大廈早前發生3級大火，大廈內有35間持牌賓館，涉及234間房間。賓館業建議政府增加誘因協助商住大廈維修，反質疑全港20萬人居住的劏房「冇王管」、環境惡劣，每戶居住面積只有數十呎。
旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍在電台節目表示，賓館受消防處和民政事務總署等規管，不得明火煮食、間隔牆要達至防火標準等。但他認為劏房則「冇王管」，不少環境惡劣，認為社會集中討論賓館是焦點錯誤。
倡增加誘因協助商住大廈維修
對於外界關注同一幢大廈是否有太多賓館，李嘉龍強調近年當局已收緊旅館業條例，包括收緊每間賓館的可容納人數、加大無牌經營罰則、若大廈公契列明不能作商業用途就不能續牌，估計因公契不能續牌的賓館已減少200至300間。李嘉龍續指全港有千多間賓館，涉及近9,000間房間，每日接待2萬名旅客。但賓館只能座落舊式商住大廈，希望當局增加誘因協助商住大廈維修。
立法會議員梁文廣建議當局規管賓館和劏房時，考慮大廈公用地方是否可容納比預期多的人口，建議因應大廈情況設定賓館和劏房的建議數目。如果超出建議數目，賓館和劏房負責人就要承擔大廈公用地方額外的消防安全和大廈管理責任。
議員指界線「不能劃得太死」
工聯會立法會議員郭偉强在同一節目上表示，如站在小業主及法團的角度，希望就賓館數目上限設立指引。但他同意賓館對旅遊業有貢獻，如果有更多規管，應以共融及互相協調的角度定立界線，「不能劃得太死」。