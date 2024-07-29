佐敦謀殺案｜33歲死者生前疑爭女遭鎚扑頭逾10下 5名男女被捕（更新）

【11:40更新】佐敦昨日發生謀殺案，一名33歲男子死亡。警方今日(29日)交代案情，指目前一共拘捕5人，包括2男3女，年齡介乎32歲至56歲，涉嫌「謀殺」及「協助罪犯」。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。 死者後腦有兩道裂痕 事發在昨日（28日）凌晨約2時，1男1女被捕人前往佐敦庇利金街，一幢大廈內一個非法賭檔尋找事主，其後一行3人落樓。眾人行至庇利金街61號至63號時，男被捕人突然從後用一個鎚仔，狂扑事主後腦十多下，警方指事主當時仍然清醒，並返回非法賭檔。至昨日早上6時許，事主到感不適送往伊利沙伯醫院搶救，延至早上7時20分不治。經初步檢查，死者後腦有兩道裂痕，分別長2厘米至4厘米；由於傷勢有可疑，交由油尖警區重案組第3隊接手調查。死因有待驗屍確定。

死者為非法賭檔主持人 警方表示，33歲的死者報稱無業，警方相信他為非法賭檔主持人。警方又稱，死者與其中1男2女被捕人為朋友關係，而死者與男被捕人有積怨，有人認為死者搶去男被捕人的女朋友。 5人涉案被捕 警方經情報分析及深入調查後，於昨日下午12時50分，於油麻地區以涉嫌「謀殺」拘捕一名32歲本地女子，她報稱無業，警方相信她是與死者一同落樓的女子；至晚上約9時50分，於何文田區以涉嫌「謀殺」及「協助罪犯」拘捕2男2女共4人，包括施襲男子，部分人有黑社會背景。警方稱，目前相信案件牽涉死者與施襲男子的個人因怨，暫時未有證據跟黑社會或非法賭檔有關；而犯案的鎚仔相信遭人棄於庇利金街附近的垃圾桶，暫時仍未尋回。