何伯何太被指濫用公屋　房署證發信要求申加名否則收樓

據報，近日何伯何太已搬往酒店居住，並於酒店開直播要求與房屋局局長何永賢對話，何太說：「我星期五(9日)已經同你啲房屋署職員傾好咗，我遵從你哋柯打，從嗰日開始我老公已經冇再喺嗰度住，只係日頭返去煮啲嘢食，拎幾件衫就走出嚟。點解你仲要出一封信壓逼我？咩意思？想加害我定點？」何伯亦和應稱：「縱容下屬逼害市民！揸住雞毛當令箭！」

房屋署回應傳媒查詢時表示，房委會與租戶的租約訂明，公屋單位只能作為承租人及在租約登記名單所列之家屬居住之用。現行政策下，戶主可申請將配偶加入戶籍內。就這宗個案，房署曾多次提醒承租人，如需讓非戶籍家庭成員在公屋單位居住，必須盡快辦理加名手續，否則會根據租約條款採取行動，並已發信通知有關要求。而直至現時，房署並沒有收到住戶的加名申請。房署指出，如承租人持續讓非認可人士在公屋單位居住，違反有關租約條款規定，房委會會考慮向承租人發出「遷出通知書」，終止租約。

