熱門搜尋:
曼聯訪香港 端午節2025 新店關注組 SIERRA SEA 網上熱話 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-05-30 11:12:34

何太執包袱離家往內地 與何伯爭執後腦受刀傷 兩敗俱傷被捕(更新)

分享：
屯門發生懷疑斬人案。（網上圖片）

屯門發生懷疑斬人案。（網上圖片）

屯門發生懷疑斬人案，今日（30日）早上8時29分，屯門菁田邨菁信樓一名老翁頸部受傷流血，有街坊搭𨋢時停在其中一樓層，開𨋢門時發現，擔心有危險，立即報警求助。警方和救援人員接報後大為緊張，持盾牌趕至現場，發現上址有一男一女全身染血，老翁頭及手指受傷；妻子則後腦受傷，兩人雙雙由救護車清醒送往屯門醫院救治。

疑涉感情問題

警方正在調查事件，初步相信二人因感情問題爭執，用利器互相襲擊同受傷浴血，警方以涉嫌「傷人」將兩人拘捕。據了解，該對男女為因接受電視訪問成為話題人物的何伯及何太。

adblk5

警方表示，二人在菁信樓25樓升降機大堂爭執吵鬧，44歲的葉姓女子欲帶同行李準備前往內地，77歲何姓男子試圖阻止，雙方爭執，期間男方取出一把萬用摺刀，女方後腦被刀傷流血，傷口長約兩吋，女方就被男方咬傷左手手指流血。兩人由救護車送往屯門醫院治理，送院時清醒。案件交由屯門警區刑事調查隊第四隊跟進。

 

屯門菁田邨。（Google地圖截圖）

屯門菁田邨。（Google地圖截圖）

《東張西望》受訪成話題人物

何伯及何太因上電視節目《東張西望》追討女兒在銀行領走450萬元積蓄而「成名」，成為話題人物，何太早前於直播節目中自爆將離婚。於本周日（25日）二人在港鐵兆康站因瑣事與一對男女發生爭執，其間何伯情緒激動，拿出殺蟲水狂噴，令一名女子手部被灼傷，警方以涉嫌「意圖損害等而施用毒藥」拘捕77歲的何伯。

adblk6
何伯與何太 何伯何太「上門」搵女被阻截鬧爆保安 疑發文再提450萬：無意取代生母地位 何伯 何太 何太自爆遭背叛壓力大宣布暫停直播　改以才女身份與網民互動 何太突然宣布與何伯離婚：三個月後就自由喇｜東張西望 何伯何太被野生捕獲 何伯何太又話離婚，但就被人影到十指緊扣 《東張》何太突然宣布離婚 何伯何太喺西鐵站出現 現場消息話疑似何太當時大叫「喂！」，而唔係「你七街瞓」 何伯在港鐵兆康站與一名女子爭執，何太當時亦在身旁。(網上影片截圖)
珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？有以下問題要及早支援（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺風險指數（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺警報訊號（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺警報訊號（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺警報訊號（am730製圖）

請你飲屈臣氏咖啡 + 送咖啡豆

ad