何太執包袱離家往內地 與何伯爭執後腦受刀傷 兩敗俱傷被捕(更新)

屯門發生懷疑斬人案，今日（30日）早上8時29分，屯門菁田邨菁信樓一名老翁頸部受傷流血，有街坊搭𨋢時停在其中一樓層，開𨋢門時發現，擔心有危險，立即報警求助。警方和救援人員接報後大為緊張，持盾牌趕至現場，發現上址有一男一女全身染血，老翁頭及手指受傷；妻子則後腦受傷，兩人雙雙由救護車清醒送往屯門醫院救治。

疑涉感情問題

警方正在調查事件，初步相信二人因感情問題爭執，用利器互相襲擊同受傷浴血，警方以涉嫌「傷人」將兩人拘捕。據了解，該對男女為因接受電視訪問成為話題人物的何伯及何太。