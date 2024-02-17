破產申請程序｜申請破產限制、後果、家人影響一文了解

經濟不景，若不幸陷入財困，背負多項債務在身，沒有方法償還的話，破產是其中一個解決財務困境的選擇。申請破產是指經過法律程序，並由法院宣布無力償還債務。不過，申請破產後將受到多項限制和後果，亦會對家人構成影響。《am730》為讀者整合破產申請程序，讓大家了解更多詳情。

破產申請｜破產是甚麼？ 據破產管理處指出，破產是一項法律程序，是當一名債務人無能力償還債務時，別無選擇下的出路，而破產主要目的，是確保破產申請人的資產，能公平並有序地由破產案受託人攤分給債權人。 破產申請｜破產法律定義 本港《破產條例》將破產分為主動破產及被動破產兩種，包括： 主動破產：債務人因無力償還欠債，主動向法院提出破產申請

被動破產：債權人向法院提交破產呈請，起訴拖欠欠債的債務人 破產申請｜選擇破產的情況 若出現以下任何財政情況警號，或可選擇申請破產，但要注意，宣布破產會對信貸能力構成永久影響，而破產應是別無選擇的最後一著，應先尋求法律或財務意見才申請破產。 無法支付信用卡的每月最低還款額，而利息在不斷增加

選擇性地支付賬單

沒有應急資金或儲蓄

業主或按揭持有人威脅下驅逐令或要求收回物業

已經用盡一切可用的信貸額度

借債渡日，以應付食物、租金及公用服務賬單等基本生活需要

破產申請｜破產的後果？ 在法庭宣布破產後，將會受到多種限制，包括以下： 不得購買高價商品，例如住宅或汽車

不得再申請貸款

公積金可能被用於償還債務

信貸報告將載有與破產有關的公開記錄 如被列為破產人士，為時4年（若之前曾經破產，則為時5年），期間破產管理署署長（或受託人）將處理你的財務問題；而破產期間，不得擔任公司董事或參與業務管理，亦不得從事某些行業及職業；破產令一經頒布，破產管理署署長亦將在憲報和兩份報章（中、英文各一）上登有關破產令的廣告。 破產申請｜申請破產程序 向破產管理署署長提交「債務人破產呈請書」及「資產負債狀況說明書」。有關表格可於債務人破產呈請程序簡介頁面免費下載 繳付8,650港元款項，以供支付破產管理署署長或受託人的各項費用及開支 就呈請書和資產負債狀況說明書分別辦理見證和宣誓手續。 前往高等法院登記處繳付法庭費用1,045港元 確定聆訊的日期，並提交呈請書及資產負債狀況說明書 向破產管理署署長提交一份呈請書的蓋印副本和一份資產負債狀況說明書的副本 出席破產聆訊 約見破產管理官或破產管理處所委託的機構 提交收支報告，每年提交一次收支報告 破產申請｜申請解凍戶口 索取《申請解凍銀行戶口》宣誓書、申請傳票及步驟指引表 宣誓及排期上庭 取得破產編號後，在高等法院LG1 159室宣誓，到同層108A室排期上庭，再影印申請傳票及宣誓書，將正本交會高等法院 出席解凍戶口聆訊 影印三份解凍令，一份破產管理處10樓、一份銀行、一份自己，而期間可提款一或兩次。