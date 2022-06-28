何栢良收回陳肇始「護士出身」抗疫不力言論　稱一場誤會

第五波疫情官員表現被質疑，港大感染及傳染病中心總監何栢良早前點名質疑食物及衛生局長陳肇始是護士出身，抗疫不力導致本港傷亡慘重，其言論觸發22個護理團體昨日聯署。何栢良今日(28日)在電台就事件解畫，指言論不清引起爭議，決定收回相關言論。

何栢良今早在電台節目指事件是誤會，強調他當日、今日及將來，也沒把護士專業與政府表現拉上關係，由於當日言論不清引起爭議，他決定收回涉及言論，冀事件可告一段落：「希望可以聚焦返社會點樣可以復常，同埋畀意見幫到市民。」

護協源志敏：好似以前話人黑五類咁

護協主席源志敏今早在何栢良收回言論前，於同一電台節目稱，香港言論自由，任何人也可以批評公職人員是否稱職，但不能單以一個人「出身背景」便下定論，形容何栢良的言論傷害了整個香港護理界，促其收回言論：「咪好似以前話人黑五類咁，佢個邏輯等於話局長係一個女士所以做得唔好一樣。」

而香港護士協會以及另外21個護理團體亦在聯署中指，何栢良把抗疫失效的責任推卸在官員身上，莽判是因為陳肇始的專業知識及背景，觀點嚴重過時，且極度偏頗。

何栢良早前在電台節目中表示，今屆政府在掌握疫情資訊上較慢及不到位，又指護士出身的陳肇始未有把握時間準備好應對工作，特別是新冠疫苗接種，導致傷亡慘重，形容是慘痛教訓。更指政府應在7月1日換屆前清晰向市民致歉，甚至是設立紀念碑，讓社會記得第五波疫情的教訓。