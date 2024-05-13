何永賢：研調整公私營房屋比例 無計劃增減房屋階梯

房屋局局長何永賢接受《明報》專訪表示，現時公屋、資助出售房屋及私樓的比例為5:2:3，隨著更多公營房屋陸續落成，會研究將三者逐步調整得更平均。她又說房屋階梯豐富，市民能夠「一級級行到上去」，未有計劃增減，只會有在有需要時調整。她解釋現時有不少人居於環境惡劣的劏房，會先以公屋紓緩及解決，長遠在下一階段，將有較多空間調整資助出售房屋比例，滿足年輕人的置業願望。

「棺材房」不能接受為合規劏房

身兼「解決劏房問題」工作組副組長的何永賢表示，「棺材房」、「樹屋」或「閣仔房」都不能接受為合規劏房，政府會設定高度限制。至於劏房窗戶，她認為向大街無問題，向後巷也可以考慮，向光井就有不同考慮。因為有些向光井的劏房單位，外面滿佈垃圾雜物，令居民長期關窗，但亦些光井有不同通風情况。對於有何特定條件下接受窗戶向光井的劏房單位，暫時未有定案。