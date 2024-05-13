何永賢：研調整公私營房屋比例 無計劃增減房屋階梯

房屋局局長何永賢接受《明報》專訪表示，現時公屋、資助出售房屋及私樓的比例為5:2:3，隨著更多公營房屋陸續落成，會研究將三者逐步調整得更平均。她又說房屋階梯豐富，市民能夠「一級級行到上去」，未有計劃增減，只會有在有需要時調整。她解釋現時有不少人居於環境惡劣的劏房，會先以公屋紓緩及解決，長遠在下一階段，將有較多空間調整資助出售房屋比例，滿足年輕人的置業願望。
「棺材房」不能接受為合規劏房
身兼「解決劏房問題」工作組副組長的何永賢表示，「棺材房」、「樹屋」或「閣仔房」都不能接受為合規劏房，政府會設定高度限制。至於劏房窗戶，她認為向大街無問題，向後巷也可以考慮，向光井就有不同考慮。因為有些向光井的劏房單位，外面滿佈垃圾雜物，令居民長期關窗，但亦些光井有不同通風情况。對於有何特定條件下接受窗戶向光井的劏房單位，暫時未有定案。
今年24個上蓋公營房屋項目應用機械人
另外，在應用建築科技方面，何永賢指出，今年將有24個建造中的上蓋公營房屋項目應用機械人，明年多8個，2026年再多9個，即累計41個上蓋項目。她認為應用機械人技術是未來趨勢，希望可減少師傅最辛勞的工序，強調不會百分百取代人手。例如在停車場，油漆機械人可負責大面積，但轉角位或邊位仍需工人精細的手工配合。
另外，她說本年度已揀選10個屋邨，進行外牆粉飾及小型改善工程，包括坪石邨、紅磡邨、石圍角邨、慈樂邨及友愛邨等。未來仍會蒐集居民意見，並與本港年輕設計師合作，改善外牆的粉飾和屋邨公共空間，提升居民的幸福感，又希望每年選10個屋邨翻新，並持續下去。
原文刊登於 香港電台