保就業2022｜羅致光：冀協助企業反彈 聘用更多員工

港府日前宣布推出新一輪「保就業」計劃，勞工及福利局長羅致光表示，今輪「保就業」旨在協助企業反彈，聘用更多員工，希望能迅速減低失業率。他又希望隨著疫情放緩和發放電子消費券，本港經濟會反彈。

羅致光在網誌中表示，港府前年推出「保就業」計劃，是希望給予企業一個「水泡」，渡過難關，讓企業可以保存實力，在疫情減退時，可以迅速地恢復，令巿場反彈，達至「撐企業、保就業」的目的。

他引述當時數據，指第三波疫情高峰期，即2020年7至8月間，正值補貼期間，失業率維持在6.1%至6.3%之間，變化不大，反映「保就業」發揮了其「穩就業」的作用。

至2020年11月中第四波疫情開始，到2021年2月的失業率上升至7.2%後，降至12月的3.9%，減少了3.3個百分點；相對2003年「沙士」要到30個月後才減少3.3個百分點，反映2021年的反彈速度為2003年的3倍，相信「撐企業、保就業」的策略是重要原因之一。

羅致光指，上一輪「保就業」計劃是幫助企業保留實力，待日後反彈；今次「保就業」計劃，皆在協助企業反彈，聘用更多員工，希望能迅速減低失業率。他又指日前行政長官宣布的僅為計劃的設計框架，政府樂意聽取意見。

他在電視節目受訪時補充，今輪「保就業」計劃會否延長言之尚早。他認為，若病毒沒有變種，疫情如於下月放緩，市民又獲發電子消費券，經濟料會反彈。