保良局幼兒中心虐兒案 警方拘捕33歲女職員

【22:45更新】警方指，本月20日起先後接獲相關部門轉介，懷疑有人在銅鑼灣禮頓道一院舍不恰當對待3名男童及3名女童，6名幼童年齡介乎1至3歲，港島總區重案組人員經深入調查後，同日拘捕一名33歲院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，她獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到。

保良局發現兒童住宿服務單位嬰兒組有幼兒工作員涉嫌不恰當照顧幼兒，該名職員曾對6位1至3歲幼兒作粗魯及不恰當行為，主要是在軟墊上推跌幼兒，立即將該名在試用期內的員工停職，並不予續約，事件已交予警方跟進調查。相關幼兒已被安排入院詳細檢查，現時身體無恙並已出院返局，局方亦已與幼兒家屬溝通及交代事件。

保良局指，與社會福利署會不時抽查安裝於兒童住宿服務單位的閉路電視，檢視服務運作，在9月16日例行抽查時，發現該名職員粗魯對待一名2歲幼兒，多次把該幼兒推跌在軟墊上，社署要求跟進，局方即時把該員工停職。局方表示，正積極配合警方跟進調查，包括進一步翻查該名員工其他當值期間的閉路電視片段，調查涉事員工有否作出其他不恰當行為，發現該員工當日對另外5名幼兒曾作粗魯行為，有關個案亦已呈交警方調查，並將繼續翻查其他閉路電視片段，會嚴肅跟進；亦已安排臨床心理學家支援相關幼兒。局方表示，對任何不恰當對待幼兒的行為零容忍，絕不姑息；並已再次提醒員工保護兒童的要點；又說一直定期安排員工進行培訓，提醒員工照顧幼兒時應有的照顧和保護兒童操守，並設有清晰指引及整全機制監察服務，期望住宿兒童得到妥善照顧。