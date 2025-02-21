保華建業5子公司申臨時清盤　建造商會：僅屬個別事件(更新)

【17:55更新】新增建造商會回應 老牌承建商保華建業集團旗下5間子公司，向法院申請委任臨時清盤人，處理債務問題和制定重整方案，案件今(21日)在高等法院進行聆訊。5間公司代表陳辭時形容：「這是香港業界史上悲傷的一天」。政府就指，保華旗下公司現正承造13項政府工務工程合約，相信保華的情況對相關工務工程項目的影響是可控的；建造商會則表示，事件僅屬個別情況，強調行業整體穩健。

形容「這是香港業界史上悲傷的一天」 高院早上處理保華建業集團旗下5間子公司，包括保華建築工程有限公司、保華建築有限公司、保華建造有限公司、保華建築營造有限公司和保華機電工程有限公司的委任臨時清盤人事宜。公司代表指出，保華集團歷史悠久且享有盛譽，但如今選擇自行申請委任臨時清盤人，形容為：「這是香港業界史上悲傷的一天」(This is a sad day in the industrial history of Hong Kong)。

代表又指，涉案公司狀況不佳，無法支付員工薪水，且最近遭房協終止合約，強調申請旨在保護資產和債權人利益，並無「隱藏動機」。法官聽罷後認為有必要為該5間公司委任臨時清盤人，並指定羅兵咸永道會計師事務所兩名人士為臨時清盤人。 承造13項工務工程 政府：影響可控 政府發言人稱，任何企業出現財困，有其自身的原因，必須由企業尋找合適的解決方案。保華旗下公司現正承造13項政府工務工程合約，其中12項是保華與其他建築公司以聯營方式承投，無論保華最後是否須清盤，聯營合約的另一方須按合約要求完成餘下的工程。

發言人又指，發展局評估有關的聯營承建商認為有足夠能力承接餘下工程，而唯一由保華單獨承造的項目亦已大致進入完工階段。局方相信對相關項目影響是可控的，局方會密切監察有關情況。 至於其他保華獨自承造的公營機構工程項目，大部分已按機制轉換總承建商，令工程項目可順利完成，小部分項目的業主亦正進行相關安排，務求把工程受到的影響減至最低，相信對相關項目影響是可控的。 建造商會： 不宜與 整體行業環境掛鈎 建造商會回應查詢時表示，事件僅屬個別建築公司的狀況，強調行業整體的穩定性和抗逆力仍十分穩健，認為事件與公司本身的營運情況有關，該會不宜對細節作揣測，更不應將其與整體行業運營環境或系統性問題掛鈎。建造商會樂見政府關注及跟進，並對歷史悠久的保華建業集團目前的情況感到惋惜。