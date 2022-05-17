保衛髮線｜逾八成沖洗髮膜含致敏物 5款含CMIT/MIT 嚴重或致脫髮

想令頭髮飄逸、柔順、易打理，或有消費者選用沖洗式髮膜。消委會從百貨公司、個人護理用品店、超市等購入50款樣本作測試，發現逾八成(42款)檢出香料有致敏風險，「澳寶」一分鐘焗油檢出內地和歐盟禁用新羚蘭醛，另有3款則檢出歐盟禁用的羚蘭醛；「amika」產品可致敏防腐劑超出內地和歐盟濃度上限。消委會提醒，對相關致敏成分較敏感人士或會頭痕，嚴重有機會導致脫髮；即使不至頭痕，產品成分或吸附於髮上積累，籲視乎髮質及跟指示使用。

5款產品(上圖)檢出可致敏防腐劑，其中「amika」檢出CMIT/MIT(甲基異噻唑啉酮/甲基氯異噻唑啉銅)混合物總量0.00315%，超出內地及歐盟允許上限0.0015%。「Leonor Greyl」則含0.00146%接近上限。消委會引述皮膚科醫生陳厚毅指，雖CMIT/MIT混合物常見於沐浴產品，但若髮膜產品含量較高，除可能影響頭皮、額頭等，也可能影響背及身體其他部位，或致痕癢、灼熱，嚴重更可能脫髮。

測試又發現，「澳寶」檢出高致敏性新羚蘭醛(0.009%)，該香料物或致接觸性過敏反應等不良後果，被內地及歐盟當局禁用於化妝品。「KOSE Je L'aime」、「TSUBAKI」和「THANN」亦檢出已被歐盟禁用的羚蘭酫(介乎0.0012%至0.0047%)，該香料物或致皮膚過敏及具生殖毒性。

總幹事黃鳳嫺表示，港人尤其關注脫髮問題，對CMIT/MIT敏感人士，嚴重頭痕或致接觸性皮膚炎，可能導致脫髮，不能掉以輕心。她補充，產品成分吸附頭髮上時間長，又不斷使用產品，或致頭髮不斷積累，令頭髮「黐笠笠」、扁塌、更難梳等，強調非「愈用多愈好」，應按髮質、指示適量使用，若積累或須深層清潔。