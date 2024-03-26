信和創意研發室開幕 助初創獲市場認發加速發展

全新「信和創意研發室」及The Spark在北部都會區正式開幕，盼助更多初創企業產品得到市場認可，快速成長。有進駐的初創花7年研發出可檢測睡眠健康狀況的指環，成為全球首個獲美國食品和藥物管理局認證可用於診斷阻塞性睡眠窒息症和睡眠階段的產品，並成功開拓美國市場。
倍靈科技公司行政總裁梁立慧介紹，倍靈指環是基於人工智能的可穿戴設備，屬第二類醫療設備，能讓心臟病、糖尿病及精神病患者在家監測睡眠，透過人工智能運算法評估和檢測睡眠階段、自主神經系統反應、血氧飽和度等睡眠健康狀況，並通過平台提供資料給醫生，相信可將輪後時間中位數由104周大幅縮短至45周。
指環系統3星期內帶進老人院舍
梁立慧分享，疫情期間得「信和創意研發室」協助開拓產品市場及應用場景，如在3星期內將指環系統帶進逾50間老人院舍，監測受感染長者血氧飽和度等情況，在出現不正常指數時，才送院治療，減少醫療負擔。她表示，產品現已應用到美國的醫院、當地診所等，未來計劃開發東南亞、中東及內地市場，並為此入駐新開幕的「信和創意研發室」，盼透過平台探索更多合作機會，包括與大灣區的醫院、院舍等交流和對接，將技術帶到大灣區。
除協助醫療科技、人工智能及機器人技術等初創外，信和集團創新聯席董事楊孟璋指，新開幕的研發室會著重支援建造科技、旅遊科技等，並歡迎大灣區初創入駐。他認同研發室是助初創企業快速成長、其產品得到市場認可的加速器，認為能為香港、中國內地和海外的初創企業提供展示創新科研產品及測試巿場反應的機會，期望可藉北部都會區的樞紐優勢成為本地、大灣區和海外初創企業之間的重要橋樑。