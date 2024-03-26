信和創意研發室開幕 助初創獲市場認發加速發展

全新「信和創意研發室」及The Spark在北部都會區正式開幕，盼助更多初創企業產品得到市場認可，快速成長。有進駐的初創花7年研發出可檢測睡眠健康狀況的指環，成為全球首個獲美國食品和藥物管理局認證可用於診斷阻塞性睡眠窒息症和睡眠階段的產品，並成功開拓美國市場。

倍靈科技公司行政總裁梁立慧介紹，倍靈指環是基於人工智能的可穿戴設備，屬第二類醫療設備，能讓心臟病、糖尿病及精神病患者在家監測睡眠，透過人工智能運算法評估和檢測睡眠階段、自主神經系統反應、血氧飽和度等睡眠健康狀況，並通過平台提供資料給醫生，相信可將輪後時間中位數由104周大幅縮短至45周。