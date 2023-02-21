修例風波｜涉窩藏曾志健等5人被控妨礙司法公正 4人仍未有律師押後至4月再訊

2022年7月，警方在西貢北潭涌拘捕4名涉及反修例案的男子，指他們涉嫌沒有按照法庭指令歸押，包括在荃灣中槍的「健仔」曾志健。連同被指協助他們匿藏的男子，5人各被控一項「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」，案件轉介後今（21日）首次在區域法院提訊，曾志健等人透露已獲批法援，惟法援署需時處理，法官將案件押後至4月18日，期間5人繼續還押。

控罪指，5名被告馮清華（24歲）、曾志健（21歲）、王愷銘（22歲）及黃姓男生（16歲）及貨倉管理員葉豪（34歲），同被控於2020年10月某日至2022年7月13日期間（包括首尾兩日），在香港連同其他人作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即意圖阻撓和妨礙法庭審判和完成馮、曾、王及黃姓男生所提起刑事法律程序的司法管轄權。

5名被告4人無律師 官盼下次提訊能答辯

法官今指留意到除馮清華外，其餘4人均無律師代表，遂向曾志健等人了解情況。曾自行陳詞，表示已申請並獲批法援，但法援署尚未委派律師代表，其餘3人亦作同樣解釋。曾其後補充，現時正等候本案與其另一宗案件合併，希望押後案件。法官回應，曾需要就此事與法援署委派的律師商討，並非由他個人決定。

至於馮今獲律師代表，律師表示需時索閱文件及法律意見，申請押後案件，並確認馮不會申請法援。控方不反對押後，法官遂將案件押後至4月18日下午再訊，並指希望屆時能夠有更明確的處理方法，包括答辯意向。5人均無保釋申請，還押候訊。