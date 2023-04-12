修例風波｜立法會議員接逾百宗求助　反修例被捕人過關時被剪回鄉證

再有港人返內地時被剪回鄉證。立法會議員張欣宇表示，去年底至今收到逾百宗求助，指在過關時被剪或沒收回鄉證，而求助人士全部曾經因反修例事件而被捕，惟不少已經結案，確認不會被起訴。張欣宇將求助者資料轉交政府部門跟進，至今約有10人成功取回回鄉證，他認為：「香港法治社會，喺國家嚟講都強調法治，重點其實要睇證據、睇事實。佢真係無案底、無司法紀錄，其實我覺得就應該以呢樣為標準。」保安局回應傳媒表示，至今收到數十宗回鄉證申請的求助或查詢，會轉交相關部門或機構跟進。

求助人曾被捕惟無被起訴

其中一名求助人Sam(化名)表示，他在廣州暨南大學讀醫，過去3年因為疫情關係一直在港上網課。不過，本港與內地在今年1月通關後，他打算回內地上實體課，但過關時被內地海關剪掉回鄉證。他懷疑，是因為自己在2019年反修例事件中，曾經做急救員被帶回警署有關，但他強調警方無正式落案起訴，「因為無帶急救證書正本，佢哋(警方)就拘捕咗我。 佢哋就話應該不起訴，把所有證物交返畀我。」