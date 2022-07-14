修例風波｜荃灣中槍「健仔」今上庭　還押至9月13日提訊

（15:50更新）「健仔」曾志健的案件今日下午於區域法院提堂。下午有幾十名市民到庭旁聽有關案件。法官高勁修將案件押後至9月13日再訊，期間曾志健需要還押。

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於19年反修例風波期間，被警察於荃灣街頭開槍擊中左胸的「健仔」曾志健，事後被控「襲警」及「暴動」罪，曾傳出已流亡。事隔一年半，據指昨日（13日）被警方新界南重案組拘捕，並將於今日（14日）稍後提堂。

英國組織曾發聲明指「健仔」已流亡

被控19年10月1日在荃灣「暴動」及「襲警」兩項罪名的曾志健，中槍後經治理已經康復。2020年12月，健仔未有出庭應訊，控方透露曾志健最後一次到警署報到是同年10月，辯方律師當時亦稱未能聯絡他，法庭於是發出拘捕令。同日下午，英國組織「Friends of Hong Kong」發聲明指他已流亡。然而，根據司法機構網頁顯示，曾志健的案件排期至今天（14日）下午，於區域法院再訊，程序為「依令緝捕歸案」。

據了解，新界南總區重案組，昨日（13日）在西貢區拘捕一名21歲男子，他因「沒有按照法庭的指令歸押」而被拘捕，案件將於今日（14日）在區域法院提堂。除了「健仔」外，警方同日亦拘捕了3名男子，年齡介乎16歲至23歲，均因「沒有按照法庭的指令歸押」而被拘捕。據了解，其中兩人分別涉及荃灣及將軍澳發生的「暴動」案件；惟餘下一人暫未知涉及甚麼案件。被捕人士將於今日（14日）分別在區域法院及東區裁判法院提堂。