修例風波｜認火炭工廈藏行山杖及煙霧餅 4男囚16至38個月

警方於2019年8月搜查火炭一棟工廈，發現單位藏有行山杖、煙霧餅和噴漆等示威物品，4名涉案男子早前承認管有攻擊性武器等罪，今（13日）於區域法院被判監16個月至38個月。法官判刑時指，案中被搜出的大部分物品具攻擊性及防護性，兩個涉案單位猶如武器庫。

4名被告為林冠亨（33歲，咖啡店店員）、談兆衡（28歲，地盤工程助理）、張子龍（35歲，市場推廣）和吳敬賢（35歲，銷售員），早前各承認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，張另承認1項管有物品意圖毀壞或損壞財產罪，張及林另承認1項管有爆炸品罪及1項管有物品意圖毀壞或摧毀財產罪。

官：兩個涉案單位猶如武器庫

法官判刑時指，案發時正值2019年反修例運動引發的暴動事件，案中被搜出的大部分物品具攻擊性及防護性，兩個涉案單位猶如武器庫，而且物品並非由被告自用，單單是將物品提供予他人使用已加重本案嚴重性。

法官表示，本案涉及的行山杖及球棒為數不少，雖然物品本質並非武器，但可被暴徒用作致命攻擊，以及破壞公眾設施，故不同意當中只有儲存而沒有使用的風險。法官續指，案中另搜出麵粉等可燃物體，可延長汽油彈的燃燒時間，考慮到當中大部分均是製造汽油彈的物料，預料是提供予暴徒襲擊執法人員之用。法官考慮到各被告認罪等因素，判林入獄28個月、談16個月、張38個月及吳16個月。