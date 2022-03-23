借網遊誘使兩名12歲女童援交　25歲男被捕

警方拘捕一名25歲男子，指他涉嫌在網上社交平台Instagram認識兩名就讀中一的12歲女童後，以金錢誘使們她們參與援交工作。

旺角警區刑事部總督察陳孟豪交代案情，指在上周六(19日)接獲涉案女童的報案，表示她們在網上社交平台Instagram認識一名陌生男子，初期討論網上遊戲，在博取信任和了解涉案女童的背景後，向她們提出可以搵快錢的機會，誘使她們參與援交工作，女童受驚，通知家長後向旺角警署報案，從而揭發事件。

被捕男子扣留調查 警暫未發現其他受害人

經警方調查後，昨日在旺角以「控制他人賣淫」罪拘捕一名25歲的本地男子，他報稱在油站工作，暫時被警方扣留調查；至於涉案的2名女童是同學關係，目前警方未發現其他受害人，案件是否涉及犯罪集團亦在調查中。

警方強調非常關注與青少年有關的罪行，其中5類性罪行，包括與未成年少女性交、非禮、強姦、向16歲以下兒童作出猥褻行為和兒童色情物品罪行，在去年就有超過一成半是涉及青少年網上交友，而在今年首兩個月已有逾兩成半的案件與青少年網上交友有關，警方認為是因為疫情下青年人放假，多了時間接觸網上世界，從而更容易跌入有關陷阱，提醒青少年在網上交友時要小心了解對方背景，不應單獨見面，以及向網友發送裸露照片，或在鏡頭面前裸露。