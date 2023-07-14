倡存款保障額升至80萬元 多83萬戶口九成二存戶全額保障

香港存款保障委員會昨發表公眾諮詢文件，就存款保障計劃提出多項改善建議，包括將保障額由現時50萬元提高至80萬元。存保會指，建議金額不但追上累積通脹，實質保障額還提升21%；而獲全額保障的存戶將增加83萬個至2,123萬個，佔存戶總數，比率由現時的89%提高至92%。

本港存款保障額有望提升！香港存款保障委員會建議，將存款保障額由現時的50萬元提升至80萬元。為應付較高的保障額，存保會將向存保計劃成員，即各參與銀行再次收取建立期徵費，徵費率維持不變。存保會預計，存款保障額提高後，獲全額保障的存戶將增加83萬個至2,123萬個，佔存戶總數92%。

銀行合併可獲6個月額外保障

而在銀行合併時，為受影響的存戶可獲6個月的額外存款保障，期間保額最高可達160萬元。

為應付較高的保障額，存保會將向存保計劃成員，即各參與銀行再次收取建立期徵費，建立期徵費率維持不變。公眾諮詢為期3個月，至今年10月12日。存保會總裁何漢傑指，釐定存保計劃的保障額時已考慮了不同因素，並力求在加強保障和控制成本之間取得合理平衡。他們歡迎公眾就建議提出意見。存保會將參考有關意見，再作定案。存保會主席劉燕卿相信，今次建議將有助確保計劃繼續符合國際標準，並緊貼香港的最新發展。

民建聯會計界立法會議員黃俊碩表示，存保計劃保障額12年來未有修訂，對今次上調建議表示歡迎，相信可將進一步彰顯香港銀行體系的安全程度，有助鞏固香港國際金融中心地位及增加國際投資者對香港的信心。惟他認為，在不影響存保會會員營運的大前提下，可進一步考慮將保障額進一步調高至100萬元。