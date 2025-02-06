倡放寬立案濕度下限引入仲裁 專家政黨倡滲水辦改革

滲水投訴調查聯合辦事處早年成立，有樓宇滲水專家指出，其現行職能只能針對室內污水個案，一般不會處理大廈外牆、渠道滲漏等情況，而屋宇署亦只能在大廈結構受影響下介入，建議擴大相關職能至涵蓋所有滲水情況；有政黨發表倡議書促請改革滲水辦，包括全面應用新科技調查、放寬立案滲水濕度下限等。
由食環署和屋宇署聯合成立的滲水辦，接獲投訴後會先調查滲水位置濕度是否不少於35%，否則會中止調查，其後會到單位作測試，最後再進行專業調查，調查和測試工作一般在90個工作天內完成。樓宇滲水專家賴達明表示，食環署主導的滲水辦只能針對污水情況調查，並集中處理室內的垂直滲水問題，不論是外牆、渠道或橫向的相鄰單位滲水都不會處理，屋宇署則只有機會在樓宇結構受影響介入，如有石屎剝落。
新儀器查滲水料整體成本降
目前滲水辦在部分地區應用新科技，包括紅外線熱成像分析和微波斷層掃描等，賴達明稱礙於職能所限，滲水辦未有盡用儀器功能和作更廣泛調查，又同意運用先進科技明顯會提高調查成效。民建聯立法會議員陳恒鑌稱，滲水辦未有回應全面應用新儀器會否增加成本，但他相信用新儀器兼成功解決個案，整體上必然會節省到開支。他續說，政府回應同意在各區應用新科技，惟他批評引入過程和政府接受新事物的速度緩慢。
陳恒鑌發表的《全面改革滲水辦》倡議書指出，個案成功覓得滲水源頭比率較低，又認為本港調查滲水牽涉冗長程序，兼調查過後未必找出責任誰屬，認為透過法律清晰確立責任，有助個案更迅速處理。他又說，目前立案的濕度最低要求為35%不合理，因測試結果或受天氣乾燥影響，建議把濕度30%至34.9%同列入觀察名單，隔一段時間再巡查。賴達明則建議，滲水辦應擴大職能至涵蓋所有滲水情況，並將屋宇署由輔助角色改為主導，以及讓水務署盡早介入個案。