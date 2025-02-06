倡放寬立案濕度下限引入仲裁 專家政黨倡滲水辦改革

滲水投訴調查聯合辦事處早年成立，有樓宇滲水專家指出，其現行職能只能針對室內污水個案，一般不會處理大廈外牆、渠道滲漏等情況，而屋宇署亦只能在大廈結構受影響下介入，建議擴大相關職能至涵蓋所有滲水情況；有政黨發表倡議書促請改革滲水辦，包括全面應用新科技調查、放寬立案滲水濕度下限等。

由食環署和屋宇署聯合成立的滲水辦，接獲投訴後會先調查滲水位置濕度是否不少於35%，否則會中止調查，其後會到單位作測試，最後再進行專業調查，調查和測試工作一般在90個工作天內完成。樓宇滲水專家賴達明表示，食環署主導的滲水辦只能針對污水情況調查，並集中處理室內的垂直滲水問題，不論是外牆、渠道或橫向的相鄰單位滲水都不會處理，屋宇署則只有機會在樓宇結構受影響介入，如有石屎剝落。