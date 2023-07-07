倫敦金投資騙案10受害人失逾800萬 詐騙集團3主腦及骨幹落網仍有人在逃

警方商業罪案調查科根據線報及經深入調查後，在本周三(5日)展開代號「丹鏡」(REDMIRROR)的拘捕行動，突擊搜查尖沙咀一個公司單位及上水一個住宅單位，以涉嫌「詐騙」拘捕2名本地男子及1名本地女子，年齡介乎35歲至49歲。警方指，他們涉嫌開設空殼公司進行倫敦金投資騙案，至少有10名受害人，年齡介乎27歲至70歲，個別受害人損失金額由4萬元至290萬元不等，總損失金額約800萬元。

倫敦金投資騙案10受害人失逾800萬 詐騙集團3主腦及骨幹落網仍有人在逃

頻繁交易產生大量佣金蠶食投資者本金 調查顯示，被捕人在去年成立空殼公司，涉嫌以招聘為由說服及聘請受害人加入公司，再遊說受害人開戶投資買賣倫敦金，並要求受害人交出投資戶口的密碼，隨即進行頻繁的交易，產生大量交易佣金，蠶食投資者本金。其後，被捕人會訛稱投資失利，要求受害人投入更多資金平倉，以追回損失的本金，直至受害人耗盡積蓄，便要求受害人離職。所有被捕人現正被扣留調查。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。行動中，人員檢獲17部電腦、5部手提電話、2隻手錶及一批文件。